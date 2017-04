Happy Birthday Mr. Sulu!

Als Mr. Sulu spielte er sich in die Herzen der Star Trek-Fangemeinde: Heute, am 20. April, feiert der amerikanische Schauspieler George Takei seinen 80. Geburtstag.

Der 1937 in Los Angeles geborene Schauspieler wurde in jungen Jahren als einer von 120.000 japanischstämmigen Amerikanern während des Zweiten Weltkriegs in einem Lager interniert. Der zunächst als Synchronsprecher arbeitende Takei bekam im Alter von 28 Jahren die Rolle seiner Lebens: Als Lieutenant Hikaru Sulu steuerte er das Raumschiff Enterprise jahrzehntelang durch die Galaxis.

Erst im Alter von 68 Jahren machte Takei seine Homosexualität öffentlich, 2008 heiratete er mit 71 Jahren seinen langjährigen Lebensgefährten Brad Altman unter dem gerade neu in Kalifornien eingeführten Gesetz zur Homoehe.

Der passionierte Marathonläufer mit 10 Millionen Facebook- und über zwei Millionen Twitter-Fans mischt sich seit seinem Coming-out immer wieder in politische Debatten ein und hatte sich im aktuellen US-Wahlkampf immer wieder mit bissigen Tweets über Donald Trump Gehör verschafft.

Als die Macher der neuen Star Trek-Filme entschieden, den jungen Mr Sulu, gespielt von John Cho, als schwulen Charakter anzulegen, kam von Takei Kritik und forderte mehr Kreativität, anstatt den von ihm gespielten heterosexuellen Sulu plötzlich als schwul zu outen.