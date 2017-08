Hamburg und Hannover: Ehe am 1. Oktober – Aber mit Geschlechtsumwandlung

Der Stadtstaat Hamburg und die Landeshauptstadt von Niedersachsen Hannover bieten ihren homosexuellen Bürgern bereits am Sonntag den 1. Oktober an, die Ehe einzugehen. In Hamburg sogar mit einem Empfang im Rathaus. Ein Makel wird bleiben.

× Erweitern Foto: Christian Knuth Ehe für alle Auf der Fraktionsebene des Reichstages feierten die Grünen die historische Entscheidung mit einer großen Hochzeitstorte.

Am 1. Oktober tritt das Gesetz zur Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Kraft. Da der Tag auf einen Sonntag fällt, können die ersten Paare regulär erst ab dem 2. Oktober heiraten. Ausnahmen: Hannover will am Sonntag symbolisch zwei Umwandlungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften vornehmen und Hamburg sucht seit Freitag zehn Paare, die im ehrwürdigen Rathaus vermählt werden wollen und dann mit einem großen Senatsempfang geehrt werden.

„Es werden zehn Paare gesucht, die sich am 1. Oktober 2017 im Rathaus trauen oder ihre bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen möchten. Bis spätestens zum 6.September 2017 müssen alle für eine Heirat oder Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe erforderlichen Dokumente beim zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte vorliegen. Bitte bewerben Sie sich unter Angabe ihrer Personalien, inklusive Anschrift und Telefonnummer, bis zum 28. August 2017 bei der Stabsstelle Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt: gleichstellung@bwfg.hamburg.de."

Zwangstransition per Amtswegen

Ein Problem, das Lebenspartnern schon von der Gleichstellung im Steuerrecht bekannt ist, wird laut mehrere Medienberichten auch bei der Ehe auf die gleichgeschlechtlichen Paare zukommen: Formulare und Software sind nur auf gemischtgeschlechtliche Paare vorbereitet, so dass beim Aufgebot einer der Partner*innen das Geschlecht auf dem Papier ändern muss. Mit einer Änderung ist erst im Herbst 2018 zu rechnen.