„Gute Reise Sodomiten!" – Russischer Fernsehsender verschenkt Flüge an Schwule

In Russland hetzt ein religiöser Fernsehsender gegen Homosexuelle. Sie werden dort immer wieder als Sodomiten und Päderasten bezeichnet. Den vorläufigen Höhepunkt markiert ein Video, in dem Moderator Andrej Afanasjew „schwulen Perversen" einen Freiflug nach Amerika anbietet.

Hintergrund ist die Ankündigung des US-Bundesstaates Kalifornien, verfolgten Homosexuellen in Russland eine Greencard ausstellen zu wollen und ihnen so die Flucht in die USA zu ermöglichen. Dies unterstütze der Sender, so Afanasjew von Tsargrad TV. Gegen die Vorlage eines Attestes, das „die Liebe zu Männern oder andere Perversionen" nachweise, würde ein Flug in die USA bezahlt werden.