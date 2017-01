Gruppen-Outing im britischen Spitzenfußball?

Der Chef des britischen Fußballverbandes FA, Greg Clarke, sei in Gesprächen mit mehreren Spitzenfußballern, um ein gemeinsames Coming-out zu koordinieren, da kein Spieler „der Erste" sein wolle.

Es gibt derzeit keine offen schwule Spieler in den oberen Reihen des englischen Fußballs. Der letzte Spieler, der während seiner aktiven Karriere outete, war Justin Fashanu, im Jahr 1990. Er nahm sich aber nach Jahren von homophoben Angriffen 1998 das Leben.

Greg Clarke, erklärte einem Ausschuss von Abgeordneten im vergangenen Jahr, dass er das Problem angehen und daran arbeiten würde, die homophoben Angriffe auf schwule Spieler zu minimieren.

In einem Interview mit der Times bestätigte Clarke, dass er in Gesprächen mit einigen Spielern ist, in der Hoffnung, dass sich mehrere auf einmal outen würden.

Er sagte: „Ich frage ganz offen, dass, wenn sich eine Reihe von Top-Level-Profis outen wollen, warum dann nicht zusammen? Dann muss das keiner alleine tun. Die Premier League, Football League und die FA könnten das für den Beginn der Saison planen. Zu Beginn der Saison sind die Massen glücklich, die Sonne scheint. Hätten sie mich vor kurzem gefragt, ob der britische Fußball bereit für ein Outing von Top-Level-Profis ist, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass ich mir nicht sicher bin."

„Es gab eine Umfrage, die zu dem Ergebnis kommt, dass Zuschauer schwule Spieler in ihrem eigenen Team unterstützen würden, aber ich bin besorgt darüber, was sie über schwule Spieler in der anderen Mannschaft gesagt haben. Nicht, dass sie schlechte Dinge tun würden, aber ich meine, wir sollten uns gut vorbereiten."

„Ich habe die homosexuelle Community im Sport gefragt: 'Wie können wir mehr Unterstützung bieten, damit die schwulen Spieler das richtige Maß an Unterstützung erhalten, wenn sie sich outen?'."

„Ich habe in den letzten vier Wochen 15 schwule Sportler getroffen, auch Fußballer, um ihre Meinung zu hören. Es ist sehr schwierig, eine repräsentative Einschätzung von Homosexuell Top-Level-Fußballern zu bekommen, weil einige von ihnen sind auch ohne Outing glücklich mit ihrer Sexualität und wollen einfach nicht, dass es jemand weiß. Sie möchte nicht Teil eines Prozesses sein, der ihnen vorschreibt sich outen zu müssen. Das wäre auch nicht richtig. Die Spieler sind vorsichtig. Es ist eine Einbahnstraße, sobald Sie damit raus sind."

Der ehemalige Leeds United-Spieler Robbie Rogers und der ehemalige Aston Villa-Spieler Thomas Hitzlsperger haben sich beide in den letzten Jahren als schwul geoutet, aber erst nach dem Ausscheiden aus dem englischen Fußball.