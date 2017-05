Grüne: „Ehe für alle" Maßstab für Regierungsbeteiligung

Mit einem „10-Punkte-Plan für grünes Regieren" haben sich führende Grüne, unter ihnen Cem Özdemir, Winfried Kretschmann und Katrin Göring-Eckardt, mit einem „verbindlichen Angebot" an die Wähler gewandt. Die Ehe für alle ist Top 8.

Auf Facebook wurden die zehn Punkte als klare Antwort darauf präsentiert, „wofür wir stehen und wofür es uns Grüne braucht."

Zu Punkt 8 heißt es konkret:

„Wir wollen die Ehe für alle auch in Deutschland ermöglichen. Wenn zwei Menschen sich lieben und füreinander Verantwortung übernehmen wollen, dann verdient das Respekt. Das sehen in Deutschland die meisten Menschen so: Sie wollen, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen. In 22 Ländern weltweit, davon 13 in Europa, können sich Schwule und Lesben das Ja-Wort geben. Warum soll in Deutschland nicht möglich sein, was vielerorts geltendes Recht ist? Das Eheverbot für Schwule und Lesben passt nicht zu unserem modernen Land Deutschland."