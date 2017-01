Großbritannien entschuldigt sich bei schwulen Männern

Gestern hat das House of Commons Änderungen an dem "Policing and Crime Bill" verabschiedet, in dem nun die Entschädigung von und die formale Entschuldigung bei Männern geregelt werden, die für homosexuelle Handlungen unter den alten homophoben Gesetzen verurteilt wurden.

Das Turing-Gesetz, benannt nach dem brillanten Informatiker der während des zweiten Weltkriegs wegen Homosexualität verfolgt wurde, könnte durch die Politik jetzt in wenigen Wochen umgesetzt werden. Das Vereinigte Königreich hat sich nun auch formal bei den Betroffenen, die durch die alten Anti-Homosexuellen-Gesetze verletzt wurden, entschuldigt.

Staatsminister Brandon Lewis sagte: "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich im Namen der Regierung uneingeschränkt bei all jenen Männern zu entschuldigen, die eine Entschuldigung verdient habe. Die Rechtsvorschriften unter denen sie verurteilt und verwarnt wurden waren diskriminierend und homophob. Ich möchte sicherstellen, dass alle, die auf diese Weise kriminalisiert wurden und die Gefahren der Gesellschaft erleiden mussten, aber auch die vielen anderen, die in der Angst davor waren so kriminalisiert zu werden, weil sie in einer ganz anderen Weise als heterosexuelle Paare behandelt wurden, tatsächlich verstehen, dass wir uns hierfür entschuldigen. Ihre Behandlung war völlig unangemessen. Was mit diesen Männern geschah, ist eine Sache des größten Bedauerns, und das sollte es für uns alle sein. Ich bin sicher, ich spreche für alle Mitglieder im ganzen Haus, das wir das damalige Vorgehen heute sehr traurig finden."

Durch das Turing-Gesetz wird auch für jeden bereits verstorbenen Menschen der wegen einvernehmlicher homosexuellen Handlungen verurteilt wurde, dessen Familie eine automatische Entschädigung und Entschuldigung angeboten.