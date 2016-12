Großbritannien: Austritt aus der Menschenrechtskonvention?

Die britische Premierministerin Theresa May hat Berichten zufolge ihre umstrittenen Pläne zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Menschenrechtskonvention wiederbelebt.

Während ihrer Amtszeit als Innenministerin hatte sie bereits ihre Austrittsgedanken öffentlich gemacht und behauptete, der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EMRK) habe "nichts" für die Briten getan, obwohl das Gericht dazu beitragen hat, viele frühzeitige LGBT-Rechte zu sichern. Der EMRK ist kein Organ der Europäischen Union, weshalb das Brexit-Verfahren nicht automatisch zu einem Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention führen würde.

Der Vorschlag sieht den Rückzug Großbritanniens von der EMRK und die Aufhebung des Gesetzes zum Schutz von Menschenrechten von 1998, zugunsten einer eigenen britischen "Bill of Rights", vor.

Der britische Gesetzentwurf soll engeren Schutz bieten als das europäische Gesetz. Allerdings geht aus Tory-Dokumente hervor, dass dies nicht für "triviale" Fragen gelten würde.

Der Telegraph zitiere eine mit der Angelegenheit betraute Person: "Eine saubere Pause ist bei weitem die beste Option, und wenn wir es in das Regierungsmanifesr stecken, müssen auch die Tory-Abgeordneten, die diese Idee ablehnen, zustimmen. Ein Regierungsmanifest bedeutet auch, dass die Lords es schließlich durchlassen müssen."

Artikel 14 der EMRK, der Schutz vor Diskriminierung bietet, wurde in vielen Rechtssachen verwendet, um für den Schutz der LGBT-Bevölkerung zu argumentieren, vor allem für die Gewährung der Gleichberechtigung von LGBTs im Vereinigten Königreich.

Die EMRK war auch von entscheidender Bedeutung für die Sicherung der der homosexuellen Gleichstellung in einer Siedlung in der Republik Irland im Jahr 2014. Die EMRK bleibt in ganz Europa für LGBT-Rechte wichtig. So wurde in Italien die Sicherung von LGBT-Vereinigungen aufgrund eines EMRK-Urteils garantiert.

Experten befürchten, dass ein britischer Rückzug aus der EMRK erhebliche Folgen für LGBT-Rechte haben könnte.