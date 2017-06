Google ehrt den Erfinder der Regenbogenfahne

Schöne Geste des Suchmaschinenbetreibers Google. Das sogenannte Doodle auf der Startseite ist heute ein animiertes Bild, dass bei Klick auf eine in Regenbogenfarben gehaltene Zusammenstellung über Gilbert Baker führt, der heute Geburtstag hätte.

Foto: google.com Gilbert Google

Baker war am 31. März dieses Jahres im Alter von 65 Jahren verstorben. (blu berichtete)

Warum sieht die Fahne bei Google anders aus?

Foto: Screenshot Google.de Gilbert Baker Google

Ursprünglich 1978 für den „Gay Freedom Day" in San Francisco entworfen, hatte die Fahne acht Farben, die die Vielfalt der queeren Bewegung symbolisierte und darüber hinaus eine Bedeutung hatte:

Pink: Sexualität

Rot: Leben

Orange: Heilung

Gelb: Sonne

Grün: Natur

Türkis: Magie/Kunst

Blau: Gelassenheit/Harmonie

Violett: Geist

Weil die Fahne so ein Erfolg wurde und in Massen hergestellt werden sollte, hat sich in den Jahrzehnten die von Gilbert als „kommerzielle Version" bezeichnete, sechstreifige Flagge ohne Türkis und Pink durchgesetzt.