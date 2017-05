Gewalt • MANEO mit Zahlen

In Berlin wurde am 16. Mai der jährliche Bericht des schwulen Antigewaltprojekts MANEO veröffentlicht. Wieder mit angestiegenen Fallzahlen. Und ja, es mag schlimm klingen und Berlin gerät durch die daraus resultierende Berichterstattung in den Ruf, besonders homofeindlich zu sein. Aber stimmt das überhaupt?

× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Gewalt

Berlin ist die einzige Stadt, in der die Polizei konsequent ausgebildet und sensibilisiert worden ist, und in der Verbrechen wegen Homo- und Trans*phobie gesondert statistisch erfasst werden. Auch deswegen werden sie hier besonders wahrgenommen. Bastian Finke, Leiter von MANEO:

„Ermutigend ist unser erfolgreicher Dialog mit den Berliner Strafverfolgungsbehörden. Er hat dazu beigetragen, dass Homophobie und Trans*phobie in unserer Stadt ernst genommen werden, dass Angriffe gegen LSBT* besser ermittelt und geahndet werden. Der Erfolg wird auch durch höhere Zahlen bei den Strafverfolgungsbehörden in Berlin sichtbar: Das Dunkelfeld wird kleiner, Berlin ist in dieser Hinsicht ein Vorbild. ... Die ausgewiesenen Fallzahlen liegen weiter auf einem hohen Niveau, auch wenn wir mit ihnen keine Aussagen über eine Zunahme oder Abnahme in Berlin treffen können."

Fest stehe, dass jede Form von vorurteilsmotivierter Hassgewalt, ob als Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Trans*phobie oder einer anderen Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Grundlagen die demokratische und freiheitliche Gesellschaft bedrohe und herausfordere. Deshalb müsse deren Bekämpfung und Überwindung als gesellschaftspolitische Querschnittsaufgabe angenommen werden.

Ergebnisse des MANEO-Reports

Im Jahr 2016 nahm MANEO 659 neue Hinweise entgegen (2015: 555; 2014: 474). 353 Fälle konnten ausgewertet werden (2015: 313; 2014: 295). 291 Fälle, die sich auf Berlin bezogen, hatten deutliche und einfache Hinweise auf einen homophoben oder trans*phoben Hintergrund (2015: 259; 2014: 225). 10 Fälle richteten sich gegen die Gruppe der LSBT* allgemein, 239 Fälle gegen Schwule und männliche Bisexuelle, 13 Fälle gegen Lesben und weibliche Bisexuelle und 25 Fälle gegen Trans*-Personen.