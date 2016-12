George Michael ist tot.

Eine der besten Stimmen des Popgeschäfts ist für immer verstummt. Im Alter von nur 53 Jahren ist der ehemalige Sänger von Wham! am 1. Weihnachtsfeiertag gestorben.

George Michael

„Last Christmas" ist eines der Lieder, die man an Weihnachten jedes Jahr wieder zu hören bekommt und die man irgendwie gleichzeitig liebt und hasst. Jetzt ist der Sänger und Autor des Liedes, der britische Sänger George Michael, überraschend an Weihnachten gestorben.

Michael, dessen Geburtsname Georgios Kyriacos Panayiotou lautete, wurde 1963 als Sohn eines griechisch-zypriotischen Gastronomen und einer englischen Tänzerin geboren. Seine musikalische Karriere erreichte erste Höhepunkte, nachdem er zusammen mit Andrew Ridgeley 1981 das Duo Wham! gründete, deren erstes Album „Fantastic" in Großbritannien und deren zweite LP „Make It Big!" auch in den USA die Nummer 1 der Album-Charts erreichte.

1987 startete George Michael seine Solokarriere mit dem ebenfalls extrem erfolgreichen Album „Faith", auf dem er nicht nur sang, sondern auch jeden Song selbst schrieb (mit einem Co-Autor bei nur einem Song), selbst produzierte und auch viele der Instrumente selbst spielte.

In den 90er-Jahren geriet Michael in die Schlagzeilen, als er von der Polizei beim illegalen Klappensex erwischt wurde und daraufhin seine Homosexualität auch öffentlich machte. Sein Lebenspartner Anselmo Feleppa verstarb bereits 1993 an einer durch AIDS verursachten Hirnblutung.

Michael war immer wieder auch wegen seines Drogenkonsums und damit verbundener Vorfälle in den Schlagzeilen, aber über die Jahre auch immer musikalisch erfolgreich. 2012 erschien zum Beispiel sein Song „White Light", in dem er einen Krankenhausaufenthalt wegen einer schweren Lungenentzündung in 2011 thematisiert. Nach eigener Aussage hatte er damals nur knapp überlebt.

Laut der Presseagentur PA sei Michael nun zuhause „friedlich eigeschlafen". Sein Publizist teilte mit: „Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist" Der Sänger und Komponist lebte zuletzt in der Nähe von London. Im Namen der Familie bat der Publizist, die Privatsphäre der Familie "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. Die Polizei schließt „verdächtige Umstände" aus.

Künstler und Freunde, wie Elton John, Madonna, die Pet Shop Boys oder sein ehemaliger Bandkollege Andrew Ridgeley äußerten bereits ihre Trauer und Anteilnahme in sozialen Medien. Dem wollen wir uns anschließen. Mit George Michael verliert die Welt einen großen Künstler.