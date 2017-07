Gay20-Gipfel in Hamburg

Ja, richtig gelesen. Unter diesem Motto ruft der CSD-Veranstalter Hamburg Pride zur Teilnahme am Protest während des G20-Gipfels Anfang Juni auf.

Dafür schließt man sich den Aktivitäten am Freitag, dem 7. Juli um 18:30 Uhr auf dem Spielbudenplatz im Rahmen der Veranstaltung „GetUp -StandUp“ anderen Gruppen an. Sprechen werden der Grünen-Politiker und Aktivist Volker Beck sowie Haziran vom Istanbul Pride. Warum solltest du dabei sein?

„Die öffentliche Misshandlung Homosexueller mit Stockhieben in Indonesien, die Anti-Homosexuellen-Gesetze in Russland, die Todesstrafe auf Homosexualität in Saudi-Arabien, die massive Polizeigewalt gegen Trans*- und Gay-Prides in Istanbul und der drohende Rollback an Homo- und Trans*-Rechten durch US-Präsident Donald Trump. Wir können und wollen zu all dem nicht schweigen, wenn die Repräsentanten all dieser Länder in unserer Stadt sind“, erklärt der Erste Vorsitzende von Hamburg Pride e. V., Stefan Mielchen.