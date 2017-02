San Francisco bekommt ersten „Transgender Historic District“

× Erweitern Foto: Group I SFO TLGB

Als erste Stadt der USA will San Francisco einen ihrer Stadtbezirke der Transgender Community widmen. Stadträtin Jane Kim kündigte die Entscheidung am 31. Januar vor dem Rathaus an. Unter dem Namen „Compton’s TLGBT District“ wird auf die historische Bedeutung des an der Market Street gelegenen Viertels Tenderloin für die Transgender Community verwiesen. Die Gegend galt einst als Zentrum queerer Subkultur, die dort 1966 zum ersten Mal auch politisch aufbegehrte. Der Aufstand von Trans-Frauen, Prostituierten, Dragqueens und Queers gilt als die erste Revolte der LGBT Community gegen Polizeigewalt innerhalb der USA.

„Der Lower Tenderloin District ist einer der wichtigsten Stadtviertel Amerikas in Bezug auf die Geschichte, Kultur und Bürgerrechte von Transgendern“, so Jan Kim. „Mit der Entwicklung des Compton’s TLGB Districts ehren wir diese lebendige Transgender Community und senden damit eine Nachricht an die Welt, dass Transpersonen hier willkommen sind.“

Vorausgegangen war eine intensive Auseinandersetzung lokaler queerer Interessengruppen und Denkmalschützer mit dem Entwicklungsbüro Group I, das in Tenderloin einen modernen Wohn- und Hotelkomplex bauen möchte. Stadträtin Kim präsentierte mit der Widmung zum TLGB District nun einen Kompromiss, um das Bauprojekt voranzutreiben. Dazu gehört neben Spenden in Höhe von von Group I an den Compton’s District Stabilization Fund zu Gunsten der Transgender Community auch die Erforschung eines unter dem Grundstück liegenden Tunnelsystems durch Historiker, welches die LGBT Community bei Polizeirazzien zur Flucht nutzte. Aus den Mitteln soll ebenfalls ein Transgender Community Center finanziert werden.

In Zusammenarbeit mit der California Historical Society feiert die Stadt 2017 den 50. Jahrestag des „Summer of Love“ mit zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und speziellen Führungen. Zu den offiziellen Programm-Highlights zählen auch die Folsom Street Fair am 25. September sowie die Castro Street Fair am 2. Oktober.

