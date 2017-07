Ein Buchtipp für eine bessere Welt

Kinder übernehmen Verhaltensweisen von ihren Eltern. Was die Eltern akzeptieren und tolerieren, das betrachtet der Nachwuchs ebenso als okay.

Und nein, liebe besorgte AfD-Wähler, durch Kinderbücher wie „Das gelobte Königreich“ wird ein Kind nicht automatisch schwul oder lesbisch. Aber vorurteilsfrei. Die beiden neuseeländischen Autoren Adam Reynolds und Chaz Harris erzählen in dem etwas an Disney-erinnernden Buch von einem Bauernjungen und einem Prinzen, die sich zufällig begegnen und ineinander verlieben.

„Da die gedruckte englische Version unseres Buches in Deutschland, Österreich und der Schweiz so beliebt ist, wollten wir nun endlich die deutsche Übersetzung liefern, nach der so viele Leute bereits gefragt hatten“, so Co-Autor Adam Reynolds.

„Wir schrieben Das Gelobte Königreich, weil es die Art von Buch ist, die wir gerne gesehen hätten, als wir aufgewachsen sind. Wir glauben, wenn man sich selbst nicht in Geschichten sieht, dann sieht man auch seinen Platz in der Welt nicht. Gerade heutzutage müssen wir mehr als jemals zuvor Angst und Intoleranz hinter uns lassen, um die Unterschiede zwischen uns lieben und akzeptieren zu können“, ergänzt Co-Autor Chaz Harris.

