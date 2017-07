Fristlose Kündigung wegen Regenbogenfahne? Nicht mit diesem Mann.

Es grenzt schon an Nötigung, mit welchen Geschützen ein Vermieter im bayrischen Gröbenzell gegen den jungen Christof Demuth vorgeht, der an seiner Terrassenbrüstung eine Regenbogenfahne als Sichtschutz angebracht hatte. Dem geht derweil ein Licht auf.

× Erweitern Das ist der Stoff des Anstoßes

Christof Demuth hatte sich gedacht, dass die Gitterbrüstung an seiner Dachterrasse doch ein schöner Platz wäre, um eine Regenbogenfahne zu platzieren. Nicht nur macht sie farblich etwas her, sie schützt auch gleichzeitig vor neugierigen Blicken. Dem Vermieter der Wohnung gefiel das allerdings so gar nicht, er forderte Christof am 10. Juli auf, die Fahne zu beseitigen.

× Erweitern Seht ihr die laut Vermieter hausfriedengefährdende politische Demonstration?

Nachdem sich Christof zunächst weigerte und die vom Vermieter gesetzte Frist vom 11. Juli verstreichen ließ, fuhr dieser bereits am 12. Juli das schärfste Geschütz auf, das Vermietern zur Verfügung steht. Er droht mit fristloser Kündigung:

„Der guten Ordnung halber räumen wir Ihnen auf diesem Wege eine Nachfrist bis zum 14.07.2017 mittags 12.00 Uhr ein, diese Fahne zu beseitigen und auch später nicht in gleicher oder ähnlicher Form anzubringen. Sollten Sie unserer Aufforderung nicht nachkommen, werden wir ohne weitere Mahnung Ihren Mietvertrag fristlos wegen Eigentumsstörung und Gefährdung des Hausfriedens aufkündigen."

× Erweitern Um diese Dachterrasse geht es - der Sichtschutz in Regenbogenfarben wird vom Vermieter als unzulässige politische Demonstration interpretiert

Christof, der sich inzwischen ebenfalls anwaltlich beraten lässt, ließ uns gegenüber mitteilen:

„Des Hausfriedens Willen habe ich mich nun dazu entschlossen, die Flagge heute vor 0 Uhr abzuhängen und, wie es mir auf alle Fälle erlaubt ist, direkt links daneben zwei Flaggen in meine Schlafzimmerfenster zu hängen. Ach ja. Wegen der Geltung wird künftig 24/7 das Licht im Schlafzimmer brennen. Tag und Nacht."

× Erweitern Dem Hausfrieden sollte nun Genüge geleistet sein. Wer Christof bei den nun steigenden Stromkosten unterstützen will, kann gerne ein paar Cent an das PayPal-Konto christof.f.demuth@online.de senden!

In der eigentlichen „Sache Terrassenbrüstung" will Christof sich in den nächsten Tagen mit seinem Anwalt Robert Thiel-Jost aus München auseinandersetzen und uns dann informieren.