Frankreich: Mehr junge Schwule wählen Le Pen

Interessante Zahlen zur Wahl in Frankreich veröffentlichte das schwule Datingnetzwerk Hornet. Demnach wählen Schwule im Alter bis 29 Jahre zu fast der Hälfte Le Pen, ab dem Alter von 50 Jahren sind es nur noch 20 Prozent.

Insgesamt sind Schwule nicht auffällig

Bei der über die App nach dem ersten Wahlgang durchgeführten Befragung wurden die Teilnehmer gefragt, wen sie in der ersten Runde gewählt haben, wen sie in der zweiten Runde wählen wollen und wie alt sie sind. Etwas über 5.000 Männer beantworteten die Fragen. In der Gesamtauswertung deckt sich das Ergebnis mit 63.5 Prozent für Emmanuel Macron und 36.5 Prozent für Marine Le Pen ungefähr mit dem der meisten repräsentativen Umfragen in der Gesamtbevölkerung.

Warum wählen junge Schwule eine Partei, die ihre Rechte beschneiden will?

Le Pen und der Front National wollen sowohl die Ehe für alle, als auch das Adoptionsrecht und den Zugang zur Reproduktionsmedizin für Homosexuelle zurücknehmen und Leihmutterschaft verbieten.

Emmanuel Macron unterstützt alle diese bestehenden Gesetze bis auf die Leihmutterschaft, will aber zusätzlich einen umfangreichen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von LGBTIQ*-Diskriminierung an Schulen vorlegen.

Hornets europäischer Nachrichtenredakteur Christophe Martet: „Diese Umfrage deutet darauf hin, dass jüngere schwule Wähler weniger wahrscheinlich von dem Image und der Geschichte von Marine Le Pens extrem rechten Parteiansichten beeinflusst werden und dass ihre Wahlentscheidung durch andere Faktoren wie Beschäftigung, Sicherheit und ,politisch neue Gesichter' bestimmt wird."

