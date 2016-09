EXPLOSION IN NEW YORK: BEKENNERSCHREIBEN AUF TUMBLR ECHT?

Bei der Explosion eines Mülleimers im New Yorker Stadtteil Chelsea wurden am vergangenen Samstag 29 Menschen verletzt. Laut Polizeiangaben handelte es sich um eine „hausgemachte" Bombe, die Hintergründe sind zunächst unklar. Ein Verbindung zum organisierten Terrorismus wurde jedoch weitgehend ausgeschlossen.

Nun ist auf der Blogging-Plattform Tumblr ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf einer Seite die „Ich bin der NY-Bombenleger" betitelt ist, gibt der Autor an, selbst schwul zu sein und dass noch weitere Anschläge folgen werden.

Die Seite, auf der auch eine Regenbogenflagge zu sehen war, wurde am Sonntagnachmittag (US-Zeit) von Tumblr entfernt. In dem Beitrag schreibt der anonyme Autor:

„Ihr habt wahrscheinlich alle in den Nachrichten die Bombe in New York City gesehen – das war ich."

Weiter stand zu lesen:

„Ich habe es getan, weil ich diese Gesellschaft nicht aushalte. Ich kann nicht in einer Welt leben, in der die Gesellschaft Homosexuelle wie mich, sowie den Rest der LGBTQ+ Community mit Geringschätzung behandelt.

Es ist 2016 und wir werden immer noch als Geisteskranke, Sünder, Aufmerksamkeitssüchtige und generell einfach als Spinner gesehen. Ich werde nicht einfach dabei zusehen, wie die unteren Klassen und unterpriviligierte Menschen unterdrückt werden.

Ich werde mir die Ungleichheit in meinem Land nicht einfach mitansehen, so wie den Rassismus, der von weißen Polizisten überall im Land verübt wird. Ich will nicht in einem Land leben, in dem es OK ist, wenn ein frauenfeindlicher, fremdenfeindlicher, rassistischer, islamophober, republikanischer Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiert."