Er plante einen Anschlag "größer als Orlando"

"Wenn ihr Looser glaubt, die Schießerei im Pulse Nightclub war schlimm, dann wartet ab was ich für Labor Day geplant habe. Ich werde euch scheiß Schwuchteln schneller abknallen als Cops die Nigg*r erschießen. Es ist Zeit, Wilton Manors von allen AIDS-verseuchten Schwuchteln zu befreien."

Das sind die Worte, die Craig Jungwirth - ein berüchtigter Anti-LGBT-Troll - letzten Sommer auf Facebook postete. Und er ist nicht nur in den Sozialen Medien gefährlich. Jungwirth wurde bereits sechs Mal wegen Gewaltstraftaten und Stalking angezeigt. Ein Großteil dieser Taten zielte auf die Menschen, die dazu beigetragen, einen Betrug von Jungwirth im Zusammenhang mit einer Veranstaltung aufzudecken, einschließlich Journalisten, die darüber geschrieben hatten. Viele dieser Drohungen postete er online, war aber auch bereit, einen Journalisten vor seinem Büro in Florida anzugreifen.

Später wurde Jungwirth für das Fahren mit einer abgelaufenen Lizenz verhaftet, wobei die Anklage und der Haftbefehl dann wegen seinen Drohungen auf Facebook zu einer Anklage wegen der Vorbereitung eines Terroranschlags erweitert wurde. In einer Anhörung räumte Staatsanwalt Marc Anton ein, dass man das Profil Jungwirth nicht sicher zuordnen könne und deshalb den Anklagepunkt der Vorbereitung eines Terroranschlags womöglich nicht aufrechterhalten können. Die Ermittler wären nicht in der Lage gewesen, die angebliche Bedrohung mit Jungwirth zu verknüpfen, da nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, wem das betreffende Facebook-Profil gehöre, berichtet der Orlando Sentinel.

Anton erklärte am Dienstag dann abschließend, dass die Staatsanwaltschaft den Anklagepunkt fallen lassen muss. Die Bedrohungen in Sozialen Medien wird von den Strafverfolgungsbehörden in den USA offenbar nicht wirklich ernst genommen. Jungwirth wird dennoch vorerst im Gefängnis verbleiben. Allerdings ist die Gemeinde von Wilton Manors noch besorgt, dass er bald freikommen könnte. Die kleine Enklave nördlich von Fort Lauderdale hat eine blühende LGBTTQ-Szene: Laut Volkszählung 2010 liegt Wilton Manors nach Provincetown, Massachusetts an zweiter Stelle in den USA. Im Verhältnis zu Gesamtbevölkerung sind dort 15 Prozent der Einwohner schwule Paare.