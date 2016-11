Elton John vom Vorwurf der sexuellen Belästigung entlastet

Musik-Sensation Elton John wird sich freuen, dass ein Fall von sexueller Belästigung gegen ihn nun zurückgenommen wurde. Jeffrey Wenninger, Ex-Bodyguard von Elton John, beschuldigte den "Candle in the Wind"-Star in drei verschiedenen Vorfällen, die alle im Jahr 2014 stattgefunden haben sollen.

Bei einem Vorfall behauptete Wenninger, dass Sir Elton John ihm in die Hose gegriffen hätte und versucht haben soll, mit seinen Fingern zwischen seinen Hintern zu greifen. Es wurde auch behauptet, Sir Elton habe seinem ehemaligen Bodyguard gesagt, „hol deinen Schwanz raus und sag 'Hallo' zu Onkel Elton".

Bei einer anderen Gelegenheit sagte Wenninger, habe ihn der 69-jährige Sänger befummelt, seine Nippel verdreht und gesagt: „Du hast so viele homosexuelle Gene in dir, nur hast du sie noch nicht entdeckt."

Neben sexueller Belästigung hat Wenninger Sir Elton weitere Dinge vorgeworfen. Obwohl nur drei Vorfälle gegen den Oscar-Gewinner angezeigt wurden, sagen Wenninger's Anwälte, dass seit 2010 ähnliche Vorfälle in „eskalierender Häufigkeit und Intensität" aufgetreten seien. Sie fügten hinzu, dass Wenninger körperlich und verbal versucht habe Sir Elton zu stoppen, die Musiklegende sich aber nicht stoppen lies.

Doch in dieser Woche berichtet TMZ, die Anwälte des ehemaligen Leibwächters hätten beantragt den Fall einzustellen, was darauf hindeutet das die Erfolgsaussichten wohl zu gering waren.

Gerichtsakten zeigen, dass Wenninger versuchte, Schadenersatz für „erlittene Angst um sein körperliches Wohlbefinden" zu erhalten und weiter fügte er hinzu, dass „er gelitten habe und auch weiterhin an extremen körperlichen und seelischen Schmerzen leide". Sir Elton hatte nie auf die Vorwürfe reagiert.