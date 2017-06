Der 31-jährige Niederländer Niels wohnt seit fünf Jahren in der Bundeshauptstadt. Am 25. Juni will er mit möglichst vielen Lesben, Schwulen, Trans*, Bi- und Intersexuellen auf dem Rasen vor dem Reichstag picknicken. Warum? Das erfährst du hier.

× Erweitern Foto: Christian Knuth Reichstag

Liebe geht durch den Magen. Darum ein Picknick vor dem Reichstag und keine Demo?

Jein. Die Idee ist eigentlich ganz spontan entstanden. Es gibt jeden Sommer die Pride-Demos in Berlin. Viele davon sind aus meiner Sicht aber eher Partys. Das ist super, das soll auch weiter so gemacht werden! Ich denke aber, dass man, um politisch etwas zu erreichen, ein breiteres Publikum ansprechen will, Neues probieren sollte. Deswegen: Keine Party, keine Musik, aber eine vielleicht ebenso große gemischte Gruppe vor dem Reichstag, die etwas völlig „Normales“ macht: Picknick. Kein Dicknick! Also Jungs und Mädels, egal ob Hetero oder LGBTIQ*: Ihr seid alle eingeladen. Es soll ein familienfreundlicher Event werden.

Warum hast du dir den 25. Juni als Datum ausgesucht?

Da ich einfach hoffe, dass der 25. einer der wenigen Tage in Berlin mit Picknick-Wetter sein wird. Der CSD ist einen Monat später und noch einen Monat später, am 24. September, ist Bundestagswahl. Deswegen ist das noch mal eine gute Gelegenheit, die Ehe für alle in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen.

× Erweitern Reichstag

Was möchtest du erreichen?

Ich hoffe, dass die Veranstaltung dazu beitragen kann, dass Menschen sich darüber bewusst werden, dass Diskriminierung auf der Basis der sexuellen Orientierung immer noch besteht in diesem Land. Angela Merkel kann nicht gegenüber dem Ausland so tun, als hätten Homosexuelle hier die gleichen Rechte wie Heterosexuelle. Haben sie nicht. Punkt. Das muss sich ändern. Allgemein möchte ich, dass noch mehr Menschen die Öffnung der Ehe für Homosexuelle als wichtiges politisches Anliegen verstehen und die „Mitte der Gesellschaft“ dazu beeinflusst wird, nachdrücklicher Stellung für dieses Thema zu beziehen. Speziell die Gruppe der CDU-Wähler ist angesprochen, denn da kann glaube ich noch am meisten bewegt werden – im positiven Sinne.

25.6., „Homo-Ehe jetzt“-Picknick, Wiese vor dem Reichstag, Berlin, 14 Uhr, Termin bei Facebook