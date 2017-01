Ein kleiner Schritt zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Peru

Peru hat mit der Anerkennung einer mexikanischen Ehe zwischen zwei Männern einen kleinen Schritt zur gleichgeschlechtlichen Ehe gemacht.

× Erweitern Foto: https://twitter.com/EPN Mexiko In Mexiko ist man bereits weiter! Hier wurden bereits offizielle Gebäude in Regenbogenfarben angestrahlt.

Der peruanische Gay-Aktivist Oscar Ugarteche versuchte seine Ehe mit seinem mexikanischen Partner kurz nach der Hochzeit in Mexiko-Stadt 2010 in Peru zu registrieren, damit er seinen Familienstand in seinem Pass ändern könne. Als sein Antrag abgelehnt wurde klagte er und gewann nun. Diese Entscheidung ist in der konservativen römisch-katholischen Nation historisch. Sie bezieht sich aber nur auf Ehen, die außerhalb von Peru geschlossen wurden. Bei der Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen ist Peru im Vergleich zu vielen seiner lateinamerikanischen Nachbarstaaten sehr rückständig. Die Behörde die mit der Registrierung der Ehen in Peru beauftragt ist, möchte gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen.