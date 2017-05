Ehefüralle ⚣⚢ ... und täglich grüßt der Bundestag

Einmal mehr wird heute im Bundestag ein Bericht über die – ebenfalls heute morgen einmal mehr vertagten – Anträge der Opposition zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare berichtet und danach gesprochen.

× Erweitern Foto: SPD Elfi Scho-Antwerpes

In der Aussprache, die ab ca. 17:20 Uhr über www.bundestag.de live zu verfolgen sein wird, haben die Abgeordneten der SPD ein hartes Los. Auch gegen die eigene Überzeugung muss zum Beispiel die Kölner Abgeordnete, die in ihrer Heimat liebevoll als „Schwulenmutti" bezeichnete Elfi Scho-Antwerpes ans Rednerpult und sich den Regularien von Fraktion und Koalition unterwerfen. Vorab ließ uns Scho-Antwerpes aber schon per Pressemitteilung ihren Unmut spüren.

„Ablehnung der Ehe für alle ist hinterwäldlerisch"

„Es gibt keine Liebe zweiter Klasse: Auch Schwule und Lesben müssen heiraten dürfen,“ so Scho-Antwerpes.

83 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wollen laut einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Gleichberechtigung bei der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare. Die Kölnerin hält die Blockadehaltung der Christdemokraten gegenüber einem entsprechenden Gesetzentwurf für skandalös und hinterwäldlerisch. Wer wie die Union seit 1998 zu dem Thema herumlamentiere, blamiere die Bundesrepublik und verballhorne das Parlament.

„Die Bundeskanzlerin ermöglicht Homophobie"

Erst gestern Abend war ein Interview mit Johannes Kahrs, dem Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für die Belange von Lesben und Schwulen, in der Märkischen Oderzeitung erschienen, in der dieser Angela Merkel Unterstützung von Homophobie vorwarf.

Kahrs: „ Ein Gesetz verändert die Lebenswirklichkeit nicht sofort, aber es führt dazu, dass sich die Lebenswirklichkeit nach und nach verändert. Und deswegen wäre es so wichtig, dass die Bundeskanzlerin, die eigentlich Vorbild ist, einen Schritt nach vorn geht und nicht von sich aus weiter diskriminiert, Homophobie ermöglicht und dadurch auch unterstützt."

Gleichzeitig dämpfte aber auch er in dem Interview die Hoffnung, dass in dieser Legislatur noch eine Eheöffnung erreicht werden könne: Die vorliegenden Gesetzesentwürfe könnten jederzeit – auch frei – abgestimmt werden. Der Koalitionsvertrag sehe aber für eine freie Abstimmung, auch aus Gewissensgründen, eine Zustimmung Merkels vor. Die gibt es nicht.

DIE LINKE wird Druck beim Bundestagspräsident machen

In einer weiteren Pressemitteilung verurteilte der queerpolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE Harald Petzold die Blockade im Bundestag.

„Ich erinnere daran, dass wir seit mehr als 27 Sitzungswochen immer und immer wieder die Behandlung der im Rechtsausschuss vorliegenden Gesetzentwürfe zur ‚Ehe für alle‘ von LINKEN, Grünen und Bundesrat eingefordert und beantragt haben. Es ist die Große Koalition und für sie namentlich die SPD, die in jeder dieser Sitzungen einen Antrag auf Vertagung oder Absetzung von der Tagesordnung gestellt hat. ... Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der LINKEN, Petra Sitte, wird deshalb am 18. Mai in der Sitzung des Ältestenrates den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert auffordern, die Koalitionsfraktion nachdrücklich an ihren Verfassungsauftrag zu erinnern und Gesetzentwürfe, die zur Behandlung überwiesen wurden, auch endlich zu behandeln. Es ist höchste Zeit.“