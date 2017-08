Donald Trump verbannt Transgender aus der Armee

Am Samstag hat US-Präsident Donald Trump die Direktive unterzeichnet, die die Einstellung von Transsexuellen und Transgender in die US-Armee verbietet. Was mit den schätzungsweise bis zu 15.000 bereits Dienenden passiert, bleibt unklar.

× Erweitern Foto: whitehouse.gov Donald Trump

Verteidigungsminister James Mattis muss nun bis zum Februar alle diesbezüglichen Maßnahmen einleiten. Begründete hatte Trump das Verbot Ende Juli über Twitter. Das Militär würde durch Trans*-Menschen mit „enormen medizinischen Kosten und der Störung belastet werden."

× Erweitern Chelsea Manning als Soldat (links) und in einer Privataufnahme Chelsea Manning 2 Chelsea Manning war als Whistleblowerin eine der bekanntesten Transsexuellen der US-Armee, auch wenn die Transsexualität erst nach der Entlassung in Haft bekannt wurde. . Mehr Infos hier!

Kostenargument lächerlich?

Die Kosten für geschlechtsanpassende medizinische Maßnahmen im US-Militär werden derzeit auf 2,4 bis 8,4 Millionen US Dollar geschätzt. Dem stehen aktuelle Ausgaben von 84 Millionen für Potenzmittel wie Viagra entgegen.

Mehrere Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen kündigten bereits Klagen an.

Der #transban erreichte inzwischen auch deutsche Leitmedien.