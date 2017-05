Die Top 10 der queeren Führungskräfte

„Stolze Vorbilder" ist ein neues Projekt von den Machern der Sticks & Stones Karrieremesse, die sich am 27. Mai in Berlin wieder an LGBTIQ*-Arbeitnehmer wendet. Erstmals wurde nun eine Top 10 der geouteten Führungskräfte in Deutschland veröffentlicht.

Stuart Cameron – der Gründer der Sticks & Stones

„Out & erfolgreich als Führungskraft? Ja, das ist möglich. Homosexualität – Eines der letzten Tabus in den Führungsetagen vieler deutscher Firmen & Organisationen fängt an zu bröckeln," so die Macher um Stuart Cameron auf der Kampagnen-Website. In anderen Ländern gibt es solche Listen schon länger, Stuart fand es laut Medienberichten befremdlich, dass zum Beispiel unter den Financial Times Top 100 kein einziger queerer Deutscher zu finden war.

Er möchte daher ab sofort daran arbeiten, bald auch eine deutsche Top 100 präsentieren zu können. Vorschläge können HIER eingereicht werden.

× Erweitern Foto: Sabine Grotheus Harald Christ Harald Christ (* 3. Februar 1972 in Worms) ist Platz 1 der nun vorgestellten Liste. Er machte ein Vermögen im Schiffsbeteilgungsmarkt und ist derzeit Vorstandsvorsitzender der ERGO Beratung und Vertrieb AG. Christ hatte sich nach seiner sehr erfolgreichen unternehmerischen Laufbahn zahlreichen Charity-Aktivitäten gewidmet, darunter der Förderung von Einrichtungen für HIV-Waisen in Südafrika und der Mitbegründung des Förderkreises der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld e.V. Unser Interview mit Harald Christ.

Die Top 10

Harald Christ, Vorstandsvorsitzender | ERGO Beratung und Vertrieb AG Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin Niek Jan van Damme, Vorstandsmitglied | Deutsche Telekom AG Susanne Baer, Richterin | Bundesverfassungsgericht Ernesto Marinelli, Senior Vice President | SAP SE Katrin Suder, Staatssekretärin | Bundesministerium der Verteidigung Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Vorstand, Bundestagskandidat | FDP Miriam Meckel, Herausgeberin | WirtschaftsWoche Sadiq Gillani, Senior Vice President | Lufthansa Gruppe Michael Roth, Staatsminister für Europa | Auswärtigen Amt

Im Interview verriet uns Stuart mehr über die diesjährige Ausgabe der Sticks & Stones.

27.5., Sticks & Stones 2017 Berlin Edition, SchwuZ & Vollgutlager, www.sticks-and-stones.com

21.7., RAHM 2017 / Google, www.rahm.ceo