Die Ökum. Gemeinschaft Homosexuelle und Kirche – HuK Hannover e.V. hatte zu einem Seminarabend zum Thema „Die Schwulenheiler“ in das Hanns-Lilje-Haus eingeladen. Über 30 Teilnehmende nahmen an diesem Seminar mit Film und Diskussion teil. Hier der Bericht der HuK.

Foto: HuK Hannover Die Schwulenheiler – das Seminar

Die von Oda Lambrecht und Christian Deker erstellte Dokumentation, die in einer Panoramasendung ausgestrahlt wurde, erhitzte die Gemüter unter den anwesenden homosexuell lebenden und liebenden Menschen, denn das Thema, das in der Doku dargestellt wurde, dass es Menschen gibt, die der festen Meinung sind, Schwule sind heilungsbedürftig und heilbar, ist nicht nur schockierend, sondern unglaublich. Für die Anwesenden war es undenkbar, dass es dies in der Wirklichkeit noch gibt.

Der anwesende schwule Journalist Christian Deker berichtete an diesem Abend von Ärzten, die Menschen wie ihn umpolen wollten. Von schwul zu hetero. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, dass die Welt für Schwule und Lesben noch lange nicht in Ordnung ist, so lange es Menschen gibt, die die Homosexualität austreiben wollen. Nach wie vor ist es wichtig, gesellschaftspolitisch dafür zu sorgen, dass Menschen, die homosexuell leben und lieben, nicht verurteilt, ausgegrenzt oder als heilbar angesehen werden. Nach wie vor gilt es, dass Selbstverständliche als selbstverständlich anzusehen.

Quelle: www.huk-hannover.de