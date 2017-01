DIE OBAMAS – ERSTMAL URLAUB MIT SCHWULEN FREUNDEN

Nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus machen Barack und Michelle Obama erst einmal Urlaub. Bei schwulen Freunden. In Palm Springs.

× Erweitern Foto: Pete Souza / Lizenz: gemeinfrei Barack und Michelle Obama

Barack und Michelle Obama haben es erstmal hinter sich. Während ein Heer von helfenden Händen innerhalb weniger Stunden – das geschieht tatsächlich während der Amtseinführungszeremnie – das Weiße Haus von den Spuren der Obamas befreit und es (wir nehmen an mithilfe einer Wagenladung Blattgold) für den neuen „Mieter” vorbereitet, wird Donald Trump als neuer Präsident vereidigt und Barack Obama bekommt ein „a.D.” an seinen Titel gehängt.

Wie gerade erst bekannt wurde, fliegen Barack und Michelle dann erstmal in Urlaub. Und zwar auf das großzügige Anwesen von James Costos und seinem Ehemann Michael S. Smith. Costos ist US-Botschafter in Spanien.

Das Botschafter-Ehepaar ist mit den Obamas seit Langem eng befreundet und waren bereits mehrfach Gastgeber für Aufenthalte des „First Couples”.

Das Anwesen befindet sich in Rancho Mirage, einem Stadtteil von Palm Springs, Kalifornien. Hier haben viele wohlhabende schwule Paare ihren Erst- oder Zweitwohnsitz, geschätzterweise sind über 50% der Bevölkerung von Palm Springs nicht heterosexuell.

× Erweitern Foto: A. Müller Palm Springs Airport Der Flughafen von Palm Springs hat aufgrund der dort üblichen Witterungsverhältnisse kein Dach.

Der scheidende Präsident und seine Frau werden aus Washington DC zunächst per Hubschrauber auf die Andrews Air Force Basis gebracht, von dort geht es dann per Flugzeug weiter. Die Ankunft in Palm Springs ist für Samstagnachmittag vorgesehen.