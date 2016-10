Die Diva-Dreifaltigkeit für Hillary

Hillary Clinton (69) liegt in den Umfragen zur Präsidentschaftswahl in den USA derzeit recht deutlich in Führung. „Recht deutlich" heißt in diesem Fall, knapp zwei Wochen vor den Wahlen, dass Hillary laut Umfragen momentan ca. 48% der Stimmen erhielte, ihr Konkurrent Donald Trump (70) ungefähr 43%. So unglaublich das aus europäischer Sicht auch erscheinen mag, die Wahl ist noch nicht gelaufen.

Wenn es nach der „heiligen Dreifaltigkeit" schwuler Ikonen geht, gibt es aber zumindest für die LGBT*I-Community nur eine richtige Wahl. Nämlich Hillary Clinton.

Barbra Streisand (74) wandte sich vor ein paar Tagen in einem emotionalen Appell an ihre Fans und singt zusammen mit Schauspieler Jamie Foxx das Lied „Climb Every Mountain", in dessen Video weiblichen Vorreiterinnen der Geschichte und Gegenwart die Ehre erwiesen wird. Schließlich wäre Hillary Clinton die erste Frau in der mächtigsten politischen Position der Welt.

× #ImWithHer I'm Proud 2 Support Hillary‼️

Choose who You"Believe In"& Go 🏈🏀2 The Wall.,

NO MATTER WHAT PPL THINK.💖+💪🏻 pic.twitter.com/LF3PZzVKDT — Cher (@cher) April 2, 2016

Auch Cher (70) ist seit Langem eine lautstarke Unterstützerin Clintons und vehemente Gegnerin Trumps. Immer wieder liefert sie sich regelrechte Twitter-Schlachten mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten und sie gab auch bereits sehr erfolgreiche Konzerte, um für Hillary Clintons Wahlkampf Spenden zu sammeln. Tickets hierfür kosteten mindestens 2.700 US-Dollar.

Madonna (58) schließlich ging kürzlich noch einen Schritt weiter: Als sie bei einer Veranstaltung im New Yorker Madison Square Garden Comedienne Amy Shumer ankündigen sollte, versprach sie dem Publikum vorher noch fast nebenbei Oralsex („...and I do swallow!") als „Belohnung" für eine Stimme für Hillary. Classy as always.