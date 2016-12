Daniel Radcliffes schwule Sex-Szene: Was hinter den Kulissen geschah

Daniel Radcliffe sorgte für Aufsehen als bekannt wurde, dass er den schwulen Dichter Allen Ginsberg im Film „Kill Your Darlings" spielt. Jetzt sind Geheimnisse bekannt geworden, was hinter den Kulissen geschah.

Der Film enthält eine Sex-Szene mit Ginsberg, gespielt von Radcliffe, in der er seine Jungfräulichkeit an einen anderen Mann verliert. Jetzt hat der Regisseur des Films, John Krokidas, enthüllt was wirklich am Set dieser heißen Szene geschah: „Ich dachte mir 'Oh verdammt, Du bist Brite – und Allen Ginsberg ist einer der berühmtesten Juden des 20. Jahrhunders. Da sagte Dan: 'John, meine Mutter ist Jüdin und ich bin beschnitten. Spiel die Szene einfach wie Du willst.' Gepriesen sei Daniel Radcliffe, wenn der etwas macht, macht er es richtig."

Daniel Radcliffe erklärte vorher sein Verständnis dieser Szene - genauer gesagt das, was ihm dazu erklärt worden sei, also wie der Sex zwischen Schwulen funktioniert oder besser gesagt wie man sich als Bottom so verhält. „Ich habe gute Anweisungen durch den Regisseur erhalten. Er erklärte mir wie meine Gefühle in den einzelnen Aufnahme sein müssten", sagte Radcliffe im Flaunt-Magazin.

SCHWULER SEX IST F*CKING SCHMERZHAFT

Und weiter sagte er: „Grundsätzlich ist schwuler Sex vor allem beim ersten Mal wohl wirklich f*cking schmerzhaft. Und [Krokidas] sagte, dass er noch nie jemanden gesehen habe, der das genau so im Film dargestellt hat." Regisseur Krokidas: „Aufgewachsen mit queeren Filmen gab es immer irgendeine Art von Stigma im Zusammenhang mit homosexuellen Charakteren oder zu Homosexualität. Ich wollte nicht, dass diese Sex-Szene das in irgendeiner Weise wiedergibt." Er nannte den Dichter Ginsberg „einen der berühmtesten homosexuellen Künstler des 20. Jahrhunderts". „Ich fühlte, dass es einem Verbrechen gleich kommen würde, wenn ich seine Sexualität nicht als Teil der Geschichte einfließen lassen würde. .... Er half queere Sexualität als etwas zu etablieren, worüber in der Kunst und Literatur geredet werden kann ..."