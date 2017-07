Interview: Senator Klaus Lederer setzt sich für kostenfreies Ehe-Update ein

as Upgrade von der eingetragenen Lebenspartnerschaft zur Ehe soll an Berliner Standesämtern kostenfrei durchgeführt werden. Es habe ja nicht an den Queers gelegen, dass sie nicht bekommen hätten, was sie bestellt haben, so Klaus Lederer (DIE LINKE). Im Interview erklärt der Kultursenator was außerdem noch alles getan wird, damit die 17.000 Lebenspartnerschaften in Berlin auf Wunsch schnell in Ehen umgewandelt werden können.

× Erweitern Foto: Fotostudio-Charlottenburg Klaus Lederer

Wie will Berlin das Gesetz zur Eheöffnung umsetzen?

Nach der großen Freude über den Fakt der Eheöffnung für alle, dürfen wir nicht übersehen, dass das Ganze auch ein juristischer Vorgang ist – nun gibt es die Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz und die Ausführungsverordnung werden wir uns anschauen und das dann so umsetzen – da lässt der Gesetzgeber in der Regel wenig Spielraum. Darauf wird man sich aber in Berlin verlassen können: Unnötige bürokratische Hürden wird es mit uns nicht geben, keine Verzögerung und kein Lavieren. Wer sich in Berlin das Ja-Wort geben will, wird es schnellstmöglich tun können.

Wird das „Upgrade“ einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Geld kosten?

Auch wenn es sich nicht ganz 1:1 übertragen lässt: Ein Update oder Upgrade auf ein bestehendes Produkt ist in der technischen Welt in der Regel kostenfrei. Ich denke, dass dies bei Menschen, die sich entschlossen haben, den Weg durchs Leben gemeinsam zu gehen und dies auch zu beurkunden, auch so sein muss. Das Eintragen der Lebenspartnerschaft war bisher die Grenze, dafür haben die Paare gezahlt. Jetzt, wo der Weg frei ist, zur vollständigen Ehe, dürfen die Paare nicht noch einmal Kosten tragen müssen. Andererseits arbeiten aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern nicht umsonst und ein Verwaltungsakt bleibt ein Verwaltungsakt, diese wiederum kosten Geld. Ich denke aber, wir werden einen guten Weg finden.

Ich habe vorgeschlagen, dass die einfache beiderseitige Erklärung und eine Ausfertigung der Urkunde als „Basisdienst“ gebührenfrei gestaltet wird. Schließlich lag es nicht an uns Queers, dass wir beim ersten Mal Bezahlen nicht bekommen haben, was anderen selbstverständlich gewährt wurde.

Werden die Standesämter mit dem zu erwartenden Ansturm umgehen können?

Wir wissen, dass mit dem Inkrafttreten des Gesetzes eine Menge Arbeit auf unsere Berliner Standesämter zukommt – und wir werden darauf vorbereitet sein. Wir haben im Senat bereits Sofortmaßnahmen beschlossen: Wir werden die Ausbildungszeit massiv verkürzen, werden ehemalige Standesbeamte aktivieren und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport wird darüber hinaus ab 1. September 2017 acht Regierungsinspektor*innen in die Bezirke entsenden. Kurz: wir sind sehr zuversichtlich, dass wir sowohl Paaren, die „upgraden“ wollen als auch denen, die ganz neu die Ehe schließen wollen, das Ja-Sagen von Amtsseiten her so leicht wie möglich machen. Wer sich zum Schritt in die Ehe entschließt, soll dies ohne bürokratischen Stress tun sollen.

Wie weit sind Ihre Ideen mit dem Senat und den Koalitionspartnern schon besprochen bzw. vereinbart?

Wir haben auf der Senatsklausur am vergangenen Wochenende intensiv darüber gesprochen – das Ergebnis ist u.a. in den Maßnahmen zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes auf den Standesämtern ablesebar. Fakt ist aber auch, dass wir bis zum Inkrafttreten des Gesetzes auch über weitere Dinge sprechen müssen – aber das kriegen wir hin.