CSDBerlin • Motto mit Kampfansage gegen Rechts

Es war ein Rekord: Knapp 200 Motto-Vorschläge standen zur Wahl, als das basisdemokratische CSD-Forum am 2. Februar im Schöneberger Café Ulrichs tagte. Die politische Richtung war schnell klar – am Ende wurde lediglich aber um so intensiver über Feinheiten in der Formulierung diskutiert und abgestimmt.

Während der zweite Teil des Mottos eine unmissverständliche Kampfansage gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist, kann der erste Teil sehr weit interpretiert werden, z.B. so:

Frauke Petry sagte im Sommer es wären viel zu viele Schwule und Lesben im Fernsehen. Das Gegenteil ist der Fall, sowohl im Programm als auch in den Rundfunkräten braucht es mehr von uns .

Die besorgten Eltern und die Demo für alle fordern weniger Sichtbarkeit queeren Lebens an Schulen. Wir wollen mehr von uns im Unterricht.

39,8 Prozent sagten in einer Studie der Antidiskriminierungsstelle, es wäre ihnen „sehr" oder „eher" unangenehm zu erfahren, dass die eigene Tochter lesbisch ist; 40,8 Prozent, wenn der eigene Sohn schwul ist. Mehr von uns brauchen Akzeptanz in der Familie

Auch die Sichtbarkeit homosexueller Paare in der Öffentlichkeit ist vergleichsweise vielen Befragten unangenehm: 38,4 Prozent sehen es demnach nicht gern, wenn zwei Männer in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zeigen, etwa indem sie sich küssen. 27,5 Prozent finden es unangenehm, wenn es sich um zwei Frauen handelt. Zum Vergleich: Ihre Zuneigung zeigende heterosexuelle Paare empfinden knapp 10,5 Prozent als unangenehm. Wir brauchen mehr von uns in der Öffentlichkeit.

Prinzipiell zeigt die AfD immer wieder auf „die kleine Minderheit, die zu viel Raum der politischen Diskussion einnehme". Wir finden, dass wir viel zu wenig Raum einnehmen.

Die abwertende Diskussion über die Einführung von Unisextoiletten in Berlin zeigt, dass ein Nerv getroffen wurde. Wir brauchen nicht weniger Trans*- und Intersichtbarkeit, sondern mehr!

Ein Motto also, das anscheinend passende Impulse für die CSD-Saison bieten kann.

*der Autor ist ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des Berliner CSD e.V.