Rekordbesucherzahlen bei USA-Prides

Eine aktuelle Umfrage in den USA unter 17.300 LGBTIQ*s stellte fest, dass 63 Prozent bereits eine Pride-Veranstaltung in diesem Jahr besucht haben oder noch besuchen werden. Im letzten Jahr waren es nur 47 Prozent. Das ist eine beeindruckende Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zu 2016. Was ist die Ursache? Könnte es eine Antwort auf die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten sein?

× Erweitern Foto:www.facebook.com/utahpridefestival/ Utah Pride

Das ist sicher möglich. 84 Prozent der Befragten erklärten, dass Pride-Veranstaltungen aktuell in ganz Amerika „so wichtig wie nie zu vor" seien. In Anbetracht des aktuellen politischen Klimas in den USA kann man diese Meinung nur teilen. Trump hat bereits versucht, die öffentlichen „Bathroom-Bills" für Trans*-Studenten zu widerrufen. Er hat einen Gesundheitsplan, der armen und mit HIV lebenden LGBTIQ*s schadet, und einen Bildungssekretär der bereit ist, föderativ Anti-LGBTIQ-Privatschulen zu finanzieren. Er unterzeichnete eine Exekutivorder die religiöse Konservative ermutigen wird, mehr homofeindliche Gesetze zu erlassen.

Auch die Tragödie im Pulse in Orlando im vergangenen Jahr wird wohl zu einer erhöhten Beteiligung beitragen.