CSD Stuttgart – Kirche streitet um Homoehe

Der CSD Stuttgart ist bekannt für besonders polarisierende Kampagnen und personelle Entscheidungen für die Schirmherrschaft. Mit der diesjährigen Entscheidung für die Prälatin der Evangelischen Landeskirche Gabriele Arnold ist das wieder gelungen.

× Erweitern Foto: Privat Gabriele Arnold

Gabriele Arnold, die Stuttgarter Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, übernimmt die Schirmherrschaft zum Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart. In einem Grußwort sagte sie:

„Es ist mir eine große Ehre, die Schirmfrau des diesjährigen CSD Stuttgart sein zu dürfen. Ich empfinde das als besondere Auszeichnung. Auch in der Kirche wurden Lesben, Schwule und Menschen mit geschlechtlicher Thematik ausgeschlossen oder verachtet. Viele lesbische Christinnen und schwule Christen mussten sich verstecken oder ihre Sexualität verleugnen. Nicht wenige haben deshalb die Kirche verlassen. Das tut mir sehr leid. Aber es tut sich etwas. Für den PERSPEKTIV-WECHSEL und den Geist der Freiheit, gegen Vorurteile und Verschweigen, Weggucken und Doppelmoral. Dafür fanden und finden sich viele Unterstützerinnen und Unterstützer in vielen Teilen der Gesellschaft und damit auch der Kirche.“

In der Landeskirche umstritten

Vorangegangen war der Schirmherrschaft bereits ein längerer Streitprozess innerhalb der Landeskirche. 2016 startete die „Initiative Regenbogen“, eine Aktion des Bündnisses Kirche und Homosexualität, die in bisher 25 Gemeinden für eine vielfältige Kirche wirbt. Sie ist offen dafür, dass Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in den Kirchen vollumfänglich erlaubt sind. Auf Ebene der Landessynode ist die Diskussion allerdings noch nicht abgeschlossen, massiver Widerstand konservativer Kirchenkreise wurde laut.

Kritik vom Landesbischof

Landesbischof Frank Otfried July sagte laut Stuttgarter-Zeitung, die Übernahme der Schirmherrschaft sei denn auch die Privatsache von Prälatin Arnold und nicht mit ihm abgesprochen. Er hoffe, dass bis zum Studientag der Synode am 24. Juni zu diesem Thema geschwiegen werde, um die dortige Diskussion nicht vorbelastet zu beginnen. Arnold will sich allerdings keinen „Maulkorb" verpassen lassen und sprach in ihrer Predigt am Sonntag über den „Geist der Freiheit, der die Kirche am Leben hält und zu neuen Ufern führt“.

www.csd-stuttgart.de / www.elk-wue.