Ist Cristiano Ronaldo eine Schwuchtel mit viel Geld?

Laut Medienberichten wurde Cristiano Ronaldo unter anderem von Jorge Resurrección Merodio (Spitzname Koke) als Schwuchtel beschimpft. Ronaldo reagierte wohl recht souverän: „Eine Schwuchtel mit viel Geld, Arschloch!”

Foto: www.instagram.com/cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo posiert für seine Unterwäschelinie CR7.

Ein spanisches Radio meldete, dass der Vorfall am Samstagabend stattfand und, dass Real Madrid dank eines Hattricks (dreimaliger unmittelbar aufeinander folgender Torerfolg durch denselben Spieler) von Ronaldo gewann. Koke weigerte sich, die angebliche Auseinandersetzung nach dem Spiel zu kommentieren. Ronaldo erhielt eine gelbe Karte für seinen Teil des Schlagabtausches.

Der spanische Schwulen- und Lesbenverband Arcópoli fordert in einem am Montag veröffentlichten Brief Ermittlungen gegen den Atletico Madrid Spieler wegen der homophoben Beleidigung. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsste die Anti-Gewalt-Kommision des Parlaments eingeschaltet werden.

Die homophobe Hetzjagd gegen Ronaldo ist in der Primera División nicht neu. Arcópoli-Koordinator Yago Blando erklärte: „Das kann so nicht weitergehen. Es scheint so, als ob weder die Fußballer noch die Klubs diesem Phänomen, das den Hass fördert, Bedeutung beimessen. Der Fußball ist weiterhin einer der unsichersten Bereiche für Homosexuelle oder für Menschen, die als solche betrachtet werden."

Vor einer Woche nahm Ronaldo zusammen mit seiner Mannschaft bei der Mannequin Challenge teil.