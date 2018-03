weltfrauentag ♀ Schwuler Sportler, lesbische Sportlerin und die Sichtbarkeit in Medien

Wer kennt die beiden Olympioniken auf dem Foto? Google gibt einmal 2,5 Millionen News-Einträge aus, einmal 36.000. Die eine Person hat schon zehn Olympiamedaillen, die andere eine. Ein Paradebeispiel für die Ungleichbehandlung von Frauen.

× Erweitern Ireen Wüst & Gus Kenworthy Links: Ireen Wüst, zehnfache lesbische Olympiasiegerin. Foto: instagram.com/ireenw/ Rechts: Gus Kenworthy, einfacher schwuler Olympiasieger. Foto: www.instagram.com/guskenworthy/

Eisschnellläuferin Ireen Wüst holte ihr erste olympisches Gold bereits 2006 in Turin. Danach folgten neun weitere Medaillen, zwei davon bei den gerade zuende gegangenen Spielen in Pyeongchang. Gibt man den Namen der lesbischen Sportlerin in die Nachrichtensuche ein, erhält man exakt 36.200 Einträge.

Ski-Freestyler Gus Kenworthy holte bei den Spielen in Sotchi 2014 eine Silbermedaille nach Hause. In Pyeongchang ging er leider leer aus. Dennoch gibt es bei Google insgesamt 2.510.000 Einträge zu dem schwulen Sportler.

Wenn wir heute davon reden, dass Gleichstellungsbeauftragte Männer benachteiligen würden (AfD im Bundestag), oder dass Lesben halt einfach keine eigene, wirkmächte Szene gestalten könnten, dann sollte uns ein plakatives Beispiel wie oben vielleicht zum Nachdenken bringen.

Frauen finden schon in der mediengemachten öffentlichen Wahrnehmung nur zu einem Bruchteil die Aufmerksamkeit, die Männer anscheinend automatisch zugestanden bekommen. Wie sollen sie so im Beruf oder im gesellschaftlichen Leben mit gleichem Aufwand wie Männer gleichermaßen erfolgreich sein?

♀ Happy #Weltfrauentag! ♀