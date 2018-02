Was bewegt die schwule Community 2018?

Knapp 60.000 User der Plattform PLANETROMEO nahmen an der jährlichen Umfrage zur Selbsteinschätzung der schwulen Community teil. Justin Trudeau konnte sich als „heißester Politiker" durchsetzen, blu ist das beliebteste deutschsprachige queere Medium.

Schwule sind weniger „speziell", als Vorurteile vermuten lassen

Schwule Männer legen besonderen Wert auf ein auffälliges oder schönes Äußeres. Dieses Vorurteil haben die Teilnehmer der Umfrage nicht bestätigt. Statt ausgefallener stark erotisch geprägter Unterwäschemarken wie aussiebum (3.602 Stimmen) oder Andrew Christian (3.097 Stimmen) konnte der Klassiker Calvin Klein mit überwältigender Mehrheit von 15.211 Stimmen die Frage nach der beliebtesten Unterwäsche für sich behaupten. Auch beim Gesamteindruck, den der persönliche Bekleidungsstil hinterlassen soll, erreichten „Lässig (Jeans und Shirt)“ mit 38.204 Stimmen und „Einfach das was passt" mit 12.950 Stimmen die beiden Topplatzierungen. Selbst auf die Frage „Wenn du sexy sein möchtest, was trägst du dann wahrscheinlich" antwortete eine große Mehrheit von 20.478 Teilnehmern, dass die angegeben Auswahlmöglichkeiten alle nicht in Frage kämen. Die meisten Stimmen erhielten dann der Jockstrap mit 12.762 Stimmen und die Sportbekleidung mit 10.581 Stimmen. Die gleiche Entspanntheit, was das Äußere angeht, betraf den Bereich der plastischen Chirurgie, zwei Drittel der Teilnehmer (40.148) lehnen Eingriffe komplett ab, 10.032 können sich Fettabsaugen oder Bauchstraffung, 7.529 eine Haartransplantion vorstellen.

Eine feste Partnerschaft oder einer Beziehung steht für 16.018 bzw. 5.030 Romeonutzer auf der Wunschliste für die kommenden drei Jahre, dennoch nutzen weit über die Hälfte der Teilnehmer (37.826) Dating-Apps für die Suche nach Sex, bzw. 24.46 für Dating, und nur 17.560 sie für die Suche nach Liebe.

× Erweitern Foto: Universal Music George Michael Auch über ein Jahr nach seinem plötzlichen Tod immer noch der beliebteste schwule Künstler. George Michael.

Entertainment, Politik und Medien durchaus voraussehbar

Schwule Programme, die die User der Plattform „endlos ansehen" würden, sind „Queer as Folk" (16.275 Stimmen), „Will & Grace" (10.484 Stimmen) und die „Golden Girls" (9.095 Stimmen). Die beliebtesten queeren Künstler sind George Michael (16.899 Stimmen), Sam Smith (8.239 Stimmen) und Troye Sivan (2.044 Stimmen), am meisten Einfluss und Wirkungsstärke für LGBTIQ*-Rechte haben den Umfrageteilnehmern nach Conchita Wurst und RuPaul gehabt.

× Erweitern Foto: Screenshot Facebookvideo Justin Trudeau So sieht Teilnahme aus. Kanadas Premier Justin Trudeau beim Toronto Pride 2016.

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau konnte sich mit 14.634 Stimmen als heißester Politiker gegen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron (11.465 Stimmen) und den mutmaßlich bisexuellen Kronprinzen von Dubai Hamdan bin Mohammed al Maktoum (3.478 Stimmen) durchsetzen.

Weitere Fragen waren unter anderem:

Welche Technik wirst du dieses Jahr wahrscheinlich NICHT nutzen? Spielekonsolen

Spielekonsolen Welches soziale Medium nutzt du am häufigsten? WhatsApp

WhatsApp Wer inspiriert dich am meisten? Gewöhnliche Leute, die ungewöhnliche Dinge tun

Gewöhnliche Leute, die ungewöhnliche Dinge tun Wer wird 2018 den größten Einfluss auf die LGBTIQ*-Community haben? Donald Trump

Alle weiteren Ergebnisse der Umfrage im PLANETROEMO-Blog!