Tom Goss setzt Zeichen mit schwuler „Weihnachtsbotschaft“

Mit dem Song „Gay Christmas“ will der schwule Musiker Tom Goss LGBTIQ*, die sich von ihren Familien unverstanden fühlen, dazu ermutigen, sich an den Weihnachtsfeiertagen sozialen Zwängen zu entziehen. In dem Lied verarbeitet der Sänger seine eigene Wahrnehmung verlogener Familienrituale zum „Fest der Liebe“, um im Video zum Song die traditionelle queere Alternativweihnacht neu zu beleben: das Feiern im Rahmen der selbst erwählten Community-Familie.

Der Bruch mit Konventionen ist für Tom Goss ein Lebensthema. Der heute 36-jährige Sänger und Schauspieler wuchs in einem religiösen Elternhaus in Wisconsin auf, sollte nach seinem Studium in Washington sogar auf ein katholisches Seminar gehen. Letzteres vereitelte sein Coming-out. Danach entschied sich Goss für eine Künstlerkarriere. In seinen Liedern beschäftigt er sich häufig mit persönlichen Themen wie schwuler Identität und Eigenheiten der Queer-Community. So setzte er seiner Hochzeit mit dem Marketing-Strategen Mike Briggs (die er als „besten Tag meines Lebens“ empfand) im Video zu „You know that I love you“ ein Denkmal.

Im Video zu „Gay Christmas“ ist Goss als einer von sechs Außenseitern zu sehen, die einsam durch den Weihnachtstrubel von L.A. wandern, um sich am Ende bei einer Strandparty zusammenzufinden. Der Clip von Nathaniël Siri endet mit der Botschaft: „Wenn ihr euch an den Feiertagen zu Hause nicht willkommen fühlt, könnt ihr die Zeit hoffentlich mit Leuten verbringen, die euch so lieben wie ihr seid!“