TDoR2017: Zahl der Morde an Transsexuellen und Transgender wieder gestiegen

Am 20. November wird mit dem „Transgender Day of Remembrance“ (TDoR), dem „Gedenktag für die Opfer von Transphobie“, der Opfer transphober Gewalt gedacht. 325 Opfer sind alleine in den vergangenen zwölf Monaten zu beklagen.

Insgesamt verloren seit Oktober 2016 325 Personen mit transsexuellem oder genderdiversem Hintergrund ihr Leben. Im Vorjahreszeitraum waren es 295. Brasilien führt die traurige Statistik mit 127 gemeldeten Mordfällen an, gefolgt von Mexiko (56) und den USA (25). In Europa ging die Zahl der erfassten Morde dagegen von 13 auf 5 zurück.

Die Namen der fünf europäischen Opfer:

Name: Zizi Shekiladze Age: 32 Date of death: 14/10/2016 Location of death: Tbilisi (Georgia) Cause of death: throat cut Remarks: She was hit in the head with concrete bar and her throat was cut. She died after several weeks in a coma. The victim and the perpetrator had known each other and had served a prison term together. Source: TvT project Democracy and Freedom Watch, 07.02.2017

Name: Lorena Reyes Mantilla Age: 32 Date of death: 24/10/2016 Location of death: Santa Cruz de Tenerife (Spain) Cause of death: beaten Remarks: After being threatened and beaten by a client, she went to the balcony and tried to pass to a neighbours'. She was able to get in a safe place and then she fell to an inner patio. She was taken to the hospital where she died. Source: TvT partner organisation Rede Trans Brasil & Dos Manzanas, 25.10.2016

Name: Niurkeli Age: 33 Date of death: not reported Location of death: Nantes (France) Cause of death: not reported Remarks: Niurkeli went from Paris to Nantes on 15 October 2016. Then she disappeared. On 21 October her colleague decided to go to the police in Nantes and report her disappearance. Her colleague did not report before because she has been afraid. Niurkeli's friends found a piece of paper with the phone number of the person they suspected had murdered her. They gave the number to the police so the police could detain the murderer. Source: TvT project: STRASS Syndicat, 12.11.2016

Name: N.N. Age: 24 Date of death: 19/01/2017 Location of death: Voronezh (Russia) Cause of death: strangled Remarks: She was beaten and strangled to death, then the murderer set fire to the apartment with her body. Source: TvT project Bloknot Voronezh, 24.01.2017

Name: Bianca Age: 32 Date of death: 29/09/2017 Location of death: Arnhem (Netherlands) Cause of death: stabbed Remarks: This was the first day in the house that she rented for the occasion of doing her work. She was stabbed over twenty times by her first customer (and potentially accomplices) and the house is reported to be full of bloodstains. Police have apprehended one suspect. Source: TvT project: Gelderlander, 30.09.2017

Alle 325 Opfer sind hier namentlich gelistet.

Seit 2008 wird die Liste geführt und leider jährlich erweitert. Inzwischen enthält sie 2.609 Einträge.

Leon Harun Witzel, im Vorstand der Bundesvereinigung Trans* (BVT*):

„Trans* und gender-diverse Menschen werden weltweit Opfer von schrecklichen Hassverbrechen, die oft nicht angezeigt werden. Gewalt gegen trans* und gender-diverse Menschen ist intersektional mit anderen gesellschaftlichen Machtverhältnissen wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Xenophobie, Diskriminierung und Vorurteilen gegenüber Sexarbeit verbunden. Betroffen sind mehrheitlich trans* Menschen, die am äußersten Rande der Gesellschaft stehen und von Mehrfachdiskriminierungen betroffen sind. So ist bezeichnend, dass 62 Prozent der ermordeten Menschen Sexarbeiter_innen waren. Allein im letzten Jahr sind 325 Morde an trans* und gender-diversen Menschen weltweit bekannt geworden. Die Dunkelziffer ist um ein vielfaches höher - laut Trans Murder Monitoring Projekt von Transgender Europe. Die Morde sind oft besonders brutal, denn die Mörder sind sich meist sicher, straffrei davonzukommen. Dies muss endlich aufhören. Den ermordeten trans* Menschen weltweit gedenken wir an diesem Tag und solidarisieren uns mit all jenen, die mit uns zusammen für ein Ende dieser trans*feindlichen Verhältnisse kämpfen."

