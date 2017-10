„Wir sollten ab und an ein paar Leute aus ihrer Facebook-Blase holen und uns an allem erfreuen, was anders ist als wir selbst. Stellung beziehen und raus aus der eigenen Perspektiv-Hängematte.“

Was Schauspieler und immer noch Witzigster-Deutscher Christian Ulmen hier so schön in Blasen- und Hängematte-Analogien beschreibt, ist ein Phänomen, das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt Einzug gehalten hat: Eine mentale Einordnung der Menschen in unserer Umgebung, aber auch im Online-Kosmos, in „wir“ und „die“. SKYY VODKA setzt mit der Initiative „Straight Support“ ein ganz klares Zeichen gegen Abgrenzung.

Schon zur Öffnung der Ehe in den USA gab es mit der „Toast to Marriage“-Bewegung eine ganz ähnliche Aktion. Nach dem Beschluss der Ehe für alle in Deutschland hat die Unternehmung des kalifornischen Herstellers auch hier ein Zuhause und mit Christian Ulmen ihren prominentesten Unterstützer gefunden. Finden wir gut. Trinken wir drauf!

