Du willst einen schwulen Kuchen? Du bekommst einen schwulen Kuchen!

Eyecandy der besonderen Art in Kanada. Grafikdesigner Chris Paul Farias wollte die Verlobung mit seinem Freund Jared mit einem Kuchen feiern. Also rief er bei seinem örtlichen Bäcker an und orderte den „schwulsten Kuchen, den sie machen können."

Die Cake and Loaf Bakery nahm den Auftrag dankend an und machte sich ans Werk. Was dann letztendlich bei Chris und Jared landete, entwickelt sich gerade zum Internethit.

Den Auftraggeber Chris rührte die Torte zu Tränen.