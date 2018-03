Schwule Supergroup startet Broadway-Offensive

In New York haben die Proben zur Neuproduktion des schwulen Broadway-Klassikers „The Boys in the Band“ begonnen. Der Cast versammelt das Who is Who der schwulen US-Stars von Matt Bomer bis zu „Big Bang Theory“-Ikone Jim Parsons.

Foto: .instagram.com/andrewrannells Boys in the Band Probenbeginn Dieses Foto der schwulen Supergroup postete Andrew Rannells (ganz rechts) vom ersten Probentag zu „Boys in the Band" in New York. Obere Reihe: Charlie Carver, Michael Benjamin Washington, Zachary Quinto, Robin de Jesús. Ganz links: Tuc Watkins. Untere Reihe: Matt Bomer, Brian Hutchison, Jim Parsons.

Einen Monat bevor sich am 30. April der erste Vorhang zu den Previews des Broadway-Revivals von „The Boys in the Band“ hebt, hat der Superstar-Cast in New York mit den Proben begonnen. Seit Beginn des Vorverkaufs im Dezember steigt die Spannung auf die Neuinszenierung des Stücks aus dem Jahr 1968 täglich. Dafür sorgen nicht nur kampflustige Ansagen von Produzent Ryan Murphy („Wir treten mal ein bisschen die Tür ein und zeigen euch, wie wir wirklich sind!“), sondern auch der rein schwule Cast. Neben „Star Trek“-Spock Zachary Quinto, „Big Bang Theory“-Sheldon Jim Parsons und „Magic Mike“-Ken Matt Bomer sind auch „Teen Wolf“-Homo Charlie Carver sowie die schwulen Broadway-Helden Andrew Rannells, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Tuc Watkins und Michael Benjamin Washington mit von der Partie.

„The Boys in the Band“ handelt von einer New Yorker Party, auf der sich die Ängste, Sehnsüchte und Geheimnisse einer Gruppe schwuler Freunde Bahn brechen. Das Stück von Mart Crowley lief von April 1968 bis September 1970 erfolgreich am Broadway und gilt inzwischen als Wegbereiter zur Stonewall-Bewegung. Durch William Friedkins Verfilmung aus dem Jahr 1970 wurde es international bekannt. Der Probenbeginn zum Revival wurde von den Stars fotografisch dokumentiert. Unter anderem machte Jim Parsons ein Bild mit seiner neuen Polaroid-Kamera, die er erst vor einer Woche, zu seinem Geburtstag am 24. März, von Stylistin Annie Psaltiras geschenkt bekommen hatte.

Boys in the Band Trailer Im Trailer für das Broadway-Revival von „The Boys in the Band" kommen neben den Darstellern auch Produzent Ryan Murphy („Glee") und Stückautor Mart Crowley zu Wort.