„I'm a proud gay Man“: Sam Smith-Tour wird zum Regenbogen-Manifest

Nach nur fünf von 245 Tagen auf Tour gilt Sam Smiths „The Thrill Of It All“-Tour schon als Gay-Pride-Manifest. Nicht nur ist der Ruf „I'm a proud gay man“ Bestandteil der Show, in Glasgow wurde Sam zusätzlich mit einer Regenbogen-Illumination geehrt.

Sam Smith verleiht Flügel. Auf seiner „The Thrill Of It All"-Tour sendet er klare LGBTIQ*-Botschaften ins Publikum und in die Welt.

Seit seinem öffentlichen Coming-out im Mai 2014 hat Sänger Sam Smith nicht nur eine körperliche Verwandlung durchgemacht, er geht auch zunehmend selbstbewusst mit seiner sexuellen Orientierung, bzw. seinem Liebesleben um. Seine Beziehung mit Schauspieler Brandon Flynn ist inzwischen kein Geheimnis mehr und die am 20. März gestartete „The Thrill Of It All“-Welttournee wächst sich schon nach einer Woche zum Regenbogenmanifest aus. Bei der Auftaktshow in Sheffield überraschte Smith, indem er das Lied „Him“ (ein doppelbödiger Song, der gleichzeitig als Geständnis der Homosexualität an Gott als auch als Geständnis der Liebe zu Gott gegenüber einem Lover gelesen werden kann) unterbrach, um zu verkünden: „Ich habe dieses Lied als Botschaft an alle, die zuhören, geschrieben, dass Liebe Liebe ist. Ich bin ein stolzer, stolzer schwuler Mann. Und wenn ihr stolz seid, auf das, was ihr seid, will ich jetzt eure Hände sehen.“ Die Zwischenmoderation wurde mit großem Jubel beantwortet und später in den sozialen Netzwerken eifrig geliked. Am Wochenende legte die SSE-Hydro-Arena in Glasgow noch einen Scheit drauf, indem sie die Halle vor den Smith-Konzerten in Regenbogenfarben illuminierte. Der Künstler zeigte sich gerührt. Im April gastiert „The Thrill Of It All“ in Hamburg, Köln und Berlin, im Mai in Wien und Zürich. Nach Abstechern nach Amerika, Asien und Australien endet die Tour Ende November in Australien.

Beim Song „Him" unterbricht Sam Smith den Gesang, um zu verkünden, dass er mit dem Lied eine „Love is Love"-Botschaft senden wollte: „Ich bin ein stolzer, stolzer schwuler Mann. Und wenn ihr stolz seid, auf das, was ihr seid, will ich jetzt eure Hände sehen."

I can't believe the SS HYDRO did this!! Has made me so emotional 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 pic.twitter.com/u2Epzy66h5 — Sam Smith (@samsmithworld) 23. März 2018
Bei den „Thrill Of It All"-Shows in Glasgow wurde Sam am Wochenende mit Regenbogen-Illumination begrüßt. Mit diesem Tweet drückte er seine Rührung aus.