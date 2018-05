NSYNC bekommen Hollywood-Stern und Lance Bass widmet ihn LGBTIQ*

Die Neunziger-Jahre-Boyband *NSYNC hat sich auf dem Hollywood Walk of Fame wiedervereinigt, um ihren eigenen Stern auf der Meile einzuweihen. Star des Events war Justin Timberlake, doch den Vogel schoss Lance Bass ab, der die Ehrung seinen LGBT-Brüdern und Schwestern widmete.

× Erweitern Foto: instagram.com/nsync NSYNC Hollwood Walk of Fame *NSYNC weihen ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ein. Von links nach rechts: Chris Kirkpatrick, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone und Justin Timberlake. Lance Bass widmete die Ehre seinen LGBTIQ*-Brüdern und -Schwestern.

Kreischalarm gehört auf dem Hollywood Walk of Fame zum Tagesgeschäft, aber am Montag war er besonders heftig. Der Grund: 16 Jahre nach ihrer Auflösung kam die Nineties-Boyband *NSYNC wieder zusammen, um ihren Stern auf dem Promi-Catwalk einzuweihen. Die Anmoderation der Reunion übernahm keine Geringere als TV-Talkerin Ellen DeGeneres. Anschließend eroberten die gereiften Boyband-Titanen das winzige Podest, um jeder einzeln den Kollegen, den Fans und der Handelskammer von Hollywood zu danken, die die Sterne vergibt. Dass Justin Timberlake, der es von der Truppe zum größten Soloruhm gebracht hat, dabei ein vages „Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt“ in die Runde schickte, löste Spekulationen über eine neue gemeinsame Platte aus, doch für das emotionale Highlight sorgte Lance Bass, der sich 2006 als schwul geoutet hatte.

„Ich möchte heute etwas sagen, was ich mein Leben lang versucht habe in Worte zu fassen“, begann Bass den Hauptteil seiner Ansprache. „Ich bin in Mississippi mit der Southern Baptist Church aufgewachsen, in einer Stadt, in der jeder jeden kennt. Und ich hatte ein Geheimnis: Ich war schwul.“ Die letzten Worte wurden vom Jubel der Fans und mit gespielter Überraschung der ehemaligen Bandkollegen goutiert. Doch Bass stellte die spontanen Verlegenheitsreaktionen mit einem emotionalen Appell in den Schatten.

„Damals dachte ich, ich könnte nie jemandem davon erzählen. Nicht nur weil ich selbst Angst vor Zurückweisung hatte, auch weil ich die Karrieren meiner Kollegen nicht gefährden wollte, die unermüdlich daran arbeiteten *NSYNC in die Welt zu bringen. (...) Also behielt ich mein Geheimnis für mich." Doch das sei jetzt vorbei. Bass wolle die Wiedervereinigung mit den Ex-Kollegen nutzen, um jungen schwulen Fans, die heute im Publikum stünden und sich die Seele aus dem Leib singen, mitzuteilen: „Ich war wie ihr. Ich hatte damals nur nicht den Mut es zu sagen. Aber ich hab ihn heute, darum möchte ich stolz und laut meinen LGBT-Brüdern und Schwestern danken, die mich angenommen und so akzeptiert haben wie ich bin.“ Für diesen Dank gab es dann Applaus von allen – dem Publikum und den Bandkollegen.

× *NSYNC Walk of Fame Video Sechzehn Jahre nach Auflösung ihrer Gruppe kommen *NSYNC auf dem Walk of Fame wieder zusammen, um ihren Hollywood-Stern einzuweihen. Jeder bedankt sich einzeln, die Rede von Lance Bass beginnt bei Minute 2:20.

× Well that was fun!!!! This was the calm before the storm. Thank you to my four brothers for this amazing gift. Also, @theellenshow and @carsondaly for your beautiful speeches! And the fans! Holy! Seeing all your faces has made me so happy. Love to all! pic.twitter.com/I3gymXspKk — Lance Bass (@LanceBass) 30. April 2018 Twitter NSYNC Walk of Fame Lance Bass bedankte sich bei Twitter neben seinen ehemaligen Bandkollegen auch bei Ellen DeGeneres, die die Reunion auf dem Walk of Fame mit einer euphorischen Rede anmorderiert hatte.