Nico Tortorella erklärt eigene Hochzeit zum queeren Manifest

„Younger“-Star und Polyamorie-König Nico Tortorella hat in New York seine Langzeitfreundin Bethany C. Meyers geheiratet. Das Paar steht seit Jahren für ein queeres und polyamores Verständnis von Beziehung. Diesem Stil blieb es auch beim Ja-Wort treu.

Foto: .instagram.com/nicotortorella / Victoria Matthews Nico Tortorella und Bethany C. Meyers trugen bei ihrer Hochzeit jeweils eine Kombination aus Kleid und Anzug. Ein Symbol für ihr gender-fluides Liebesverständnis.

Eine Woche lang erzählten Schauspieler und Autor Nico Tortorella und seine frischgebackene Ehefrau Bethany C. Meyers so gut wie niemandem davon, dass sie am 9. März geheiratet hatten. Dafür war auch keine Zeit. Denn die beiden arbeiteten an einem Artikel, der der Grund für die Geheimniskrämerei war – ein Artikel für das queere Magazin them, in dem sie ihre Sicht auf die Hochzeit erklären wollten. Denn natürlich feierten die New Yorker Polyamorie- und Bisexualitäts-Ikonen kein traditionelles Fest. Es gab keine Gäste, es gab keine Ringe, es gab nur das Standesamt, eine Kapelle und zwei emotionale Liebesschwüre. Der Grund für den kürzlich erschienenen them-Artikel ist, dass Tortorella und Meyers ihr Ja-Wort als queeres Manifest verstehen. Stellvertretend dafür standen die Hochzeits-Outfits von Designer Andrew Morrison, die jeweils gleichzeitig Kleid und Anzug waren. Die Durchlässigkeit zwischen maskulinen und femininen Elementen war dem Paar wichtig. Schließlich sind sie auch in ihrem polyamoren und außerehelichen Liebesleben beiden Geschlechtern zugeneigt. Oder wie Nico es ausdrückt: „Ich sehe es so, dass dieser Tag zwei Ehemänner und zwei Ehefrauen aus Bethany und mir gemacht hat.“