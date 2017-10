Mr Gay Germany – Kandidat Jan

In unserer Interviewreihe mit den Kandidaten zur „Mr Gay Germany"-Wahl stellen wir heute Jan aus Münden bei Göttingen vor. Der 25-Jährige arbeitet als Autoverkäufer und ist auf den queeren Partys in Niedersachsen ein häufiger Gast.

× Erweitern Jan

Wie kamst du auf die Idee mitzumachen?

Ich habe schon lange überlegt, wie ich mich in die Community einbringen kann, sie unterstützen und sie weiter nach vorne bringen kann. Zuerst war mir nicht bewusst, was alles an dieser Wahl hängt, aber mit jeder Runde die ich weiter gekommen bin, wurde mir mehr und mehr bewusst, dass ich wirklich viel erreichen kann und vielen ein Vorbild sein kann.

× Ein Like oder das Teilen dieses Posts fließt in die Wertung für das Finale ein.

Du hast schon Erfahrungen als Model?

Ich bin noch komplett unerfahren, was das Modeln betrifft. Klar mache ich ab und an gerne Selfies von mir aber bisher noch nichts Professionelles. Aber ich bin sehr motiviert und freue mich auf die neuen Herausforderungen.

Was bedeutet der Wettbewerb für dich?

Der Wettbewerb bedeutet mir wirklich sehr viel! Es geht bei diesem Wettbewerb nicht nur um gutes Aussehen und ein schönes Lächeln, sondern auch um das Wissen über Dinge die in der Community passieren und wichtig sind. Wir dürfen eine Kampagne entwickeln, mit der wir Leute unterstützen können. Mir liegt es sehr am Herzen zu zeigen, dass es keine Schande ist Schwul, bi, lesbisch oder trans zu sein. Wir sind alle Menschen und verdienen es respektvoll behandelt zu werden. Ich selbst hatte ein sehr schwerer Outing und muss mich heute noch oft genug rechtfertigen, wieso und weshalb ich bin wie ich bin. Das muss aufhören. Gerade auf dem Land und in den kleinen Städten ist es oft noch ein völliges Tabuthema. Man hat Angst und Befürchtungen sich zu outen. Genau da möchte ich ansetzen. Ich möchte junge Leute unterstützen sich zu outen, aufklären was das ganze Thema betrifft und einfach ein Anlaufpunkt für Menschen sein. Selbst jetzt schon, bekomme ich positives Feedback von jungen Menschen, die es toll finden, dass ich genau dieses Thema anspreche.