Mr Gay Germany – Marc

Marc ist 22 Jahre alt und Altenpfleger aus Wilhelmshaven. Er schrieb uns, warum er der richtige Kandidat für eure Stimme ist.

× Erweitern Foto: Privat Marc

Wie kamst du auf die Idee mitzumachen?

Ich habe im Vorjahr den Wettbewerb ein wenig mitverfolgt und habe dieses Jahr den Aufruf zur Anmeldung zu spät gesehen. Aufgrund einer zeitlichen Absage eines Kandidaten konnte ich nachrutschen. Die Idee war sehr spontan, aber ich möchte was bewirken und wenn möglich Deutschland die Augen öffnen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Durch meinen Vollzeitjob ist es eigentlich schwer solche Dinge in Angriff zu nehmen, aber ich erfahre eine große Unterstützung mit der ich es schaffen kann, als Sprachrohr für die Community zu fungieren.

× In der ersten Runde kannst du durch Likes und Teilen dieses Facebookposts deine Stimme für Marc abgeben.

Du hast schon Erfahrungen als Model?

Leider habe ich keine Erfahrungen als Model, was ich allerdings nicht als Schwierigkeit ansehe, jeder ist lernfähig. Aller Anfang ist schwer. (lacht) Allerdings habe ich mit meinem Partner ein Fotoshooting bei unserer Fotografin des Vertrauens, Kathleen Pallasdies (Memory Design Wiesmoor) gemacht. In dem Shoot ging es darum, Gefühle wie Liebe, Eifersucht und Wut darzustellen. Meiner Meinung nach ist uns das gut gelungen.

× Erweitern Foto: Kathleen Pallasdies / Memory Design Wiesmoor Marc

Was bedeutet der Wettbewerb für dich?

Der Wettbewerb steht bei mir nur an zweiter Stelle, mir geht es darum was zu erreichen und anderen Menschen zu helfen, egal ob es die Community betrifft oder einzelne Personen. Der Wettbewerb ist als Sprungbrett und gibt die Möglichkeit als Sprachrohr zu fungieren und in der Gesellschaft und Community Dinge zu erreichen. Ich stehe mit meiner Kampagne „Equality For Human“ für die Rechte der Community ein. Wir haben Rechte und Gesetze nach denen wir Leben sollten. Anscheinend funktioniert das aber nicht so, wie es sollte.