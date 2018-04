Lulu.fm ab heute auch im Rhein-Neckar-Gebiet

× Erweitern Ab 4.4. sendet Lulu.fm auch im Rhein-Neckar-Gebiet auf DAB+

Nach genau 18 Monaten auf DAB+ baut lulu.fm sein Sendegebiet erneut weiter aus. Ab heute (4. April 2018), ist das schwul-lesbische Metropolenradio auch in der Rhein-Neckar-Region über DAB+ zu empfangen.

Nach Berlin, Hamburg, dem Rhein-Main-Gebiet und Leipzig ist dies die 5. Metropolenregion, in der lulu.fm über Antenne zu empfangen ist. Der neue Sender im Odenwald wird zuerst mit geminderter Leistung starten und die Region Mannheim/Heidelberg gut abdecken. Nach einer Leistungserhöhung im Sommer soll das Sendegebiet bis Heilbronn und Karlsruhe reichen. Die technische Reichweite von lulu.fm über DAB+ steigt damit auf ca. 18 Mio. Einwohner.

Komm für die News, bleib für die Musik

Neben regelmäßigen Weltnachrichten und den News aus der queeren Community hat Lulu.fm vor allem eins zu bieten: eine großartige Playlist. Als „Gay Music Station“ spielt der Sender Hits und Geheimtipps von gestern, heute und morgen in einer einmaligen und kurzweiligen Mischung. Disco-Klassiker aus den 70ern und 80ern gesellen sich hier ganz zwanglos zu brandneuen Titeln, Eurovision-Tracks, Musik von Diven und Boybands und nicht zuletzt auch dem blu Musiktipp der Woche. Das sorgt rund um die Uhr für gute Laune und macht Lulu.fm nach eigener Aussage zum Sender mit eingebauter Discokugel!

× Erweitern Foto: lulu.fm Ein Teil der fröhlichen Crew von Lulu.fm

Bald: Mehr regionale Inhalte

Schon bald wird lulu.fm auch regionale Inhalte in den einzelnen Sendegebieten ausstrahlen. Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH) hat lulu.fm gestern eine Sendelizenz für Hamburg und Schleswig-Holstein erteilt. Damit sind für lulu.fm alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, um im allen Sendegebieten regionalisieren zu können. Werbespots können schon ab Mai regional ausgespielt werden, redaktionelle Inhalte für die LSBTI-Szenen in den Sendegebieten sind in Vorbereitung. lulu.fm Geschäftsführer Frank Weiler: „Wir haben Nachfragen von Werbekunden nach regionaler Ausstrahlung und auch von Hörern nach mehr lokalen Infos, Terminen oder Services. Und wir freuen uns, dies nun zeitnah umsetzen bzw. anbieten zu können“. lulu.fm ist damit das erste reine DAB+ Programm mit bundesweiter Regionalisierung. Das Mantelprogramm wird im lulu.fm-Loft in Köln produziert.

DAB+ immer beliebter

Wie die kürzlich veröffentlichten Zahlen der Media Analyse (MA 2018 Audio I) belegen, werden DAB+ Radiosender immer häufiger gehört. Die neue DAB+ Radiokombi Deutschland, über die lulu.fm national vermarktet wird, konnte ein Plus von 24% verzeichnen und wird nun von mehr als 110.000 Hörern in der Durchschnittsstunde gehört. Starte auch du mal den Sendersuchlauf in deinem DAB+ Autoradio, es könnte sich lohnen!