Love wins! Barbie unterstützt LGBTIQ*-Kampagne

Mattel-Superpüppi Barbie bekennt Flagge für LGBTIQ*, indem sie die „Love Wins“-Kampagne von Designerin Aimée Song unterstützt. Auf dem offiziellen Barbiestyle-Instagram-Account postete Barbie zwei Fotos im „Love Wins“-Outfit und wies etwas nebulös darauf hin, dass mit den „exklusiven Shirts verschiedene wohltätige Zwecke und Nonprofit-Organisationen unterstützt werden“. Dass 50 Prozent der Erlöse der „Love Wins“-Kollektion an die US-LGBTIQ*-Organisation The Trevor Project gehen, schrieb Barbie nicht dazu. Macht aber nichts. Die sozialen Medien feiern das indirekte Bekenntnis trotzdem.

Barbie mit „Love Wins"-Shirt, die Erste.

Barbie mit „Love Wins"-Shirt, die Zweite.

Die „Love Wins“-Kollektion für Menschen wurde im Juni 2017 von Designerin Aimée Song mit den Worten gestartet: „Juni ist Pride-Monat. Diese Gelegenheit konnte ich nicht verstreichen lassen, weil mir das Thema so wichtig ist. Viele meiner Freunde (oder sogar die meisten von ihnen) sind Teil der LGBTQ.-Community und ich weiß, dass sie es im Leben nicht immer leicht hatten.(...) Ich bin froh, dass es The Trevor Project gibt, das denjenigen Hilfe anbietet, die sie brauchen. Das Love-Wins-T-Shirt kann jetzt bestellt werden und 50 Prozent der Erlöse werden an The Trevor Project gespendet.“ Man stelle sich vor, Barbie hätte diese Worte selber geschrieben. Vielleicht beim nächsten Mal. Möge die Liebe siegen!