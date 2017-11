Lil Peep stirbt mit nur 21 Jahren

Nach einem Konzert in El Paso, Texas postete der bisexuelle Rapper Lil Peep noch ein Video auf Instagram, in dem er angibt, sechs Xanax-Tabletten genommen zu haben. Jetzt ist der Nachwuchsstar tot.

Im August dieses Jahres war Lil Peep (bürgerlich Gustav Åhr) der queeren Szene bekannter geworden, als er sich über Twitter als Bisexueller outete.

Lil Peep sang über Depressionen, Einsamkeit und Drogenkonsum – vermutlich genau das, was ihn jetzt mit nur 21 Jahren umbrachte. Am Abend des 15. Novembers wurde er mutmaßlich wegen einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert und dort für tot erklärt. Sein Manager Chase Ortega reagierte auf die Nachricht mit dem Tweet: „Ich habe diesen Anruf schon das ganze Jahr erwartet."

Wegen seines außergewöhnlichen Stils war Gustav Åhr neben seiner Musikkarriere auch ein beliebtes Fotomodel für Marken wie Fendi.