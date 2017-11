Videoprojekt: Liebe ohne Grenzen mit PlanetRomeo

Vor einigen Monaten bat PLANETROMEO seine Millionen Nutzer, am Projekt LIEBE OHNE GRENZE teilzunehmen. Jetzt sind passend zur kalten Jahreszeit drei herzerwärmende Lovestorys als Video zum Streamen erschienen.

Drei außergewöhnliche Geschichten über Paare, die sich sehr lieben, aber weit auseinander wohnen. Das schwule Dating-Netzwerk PLANETROMEO.com brachte sie für eine Woche voll unvergesslicher Erinnerungen in Amsterdam zusammen. PLANETROMEO hat diese Treffen dokumentiert und teilt ihre Liebe mit der Welt auf planetromeo.com/love.

× Erweitern Foto: PlanetRomeo

„Wir wollten einigen unserer Romeos in Fernbeziehungen die Möglichkeit geben, zusammen zu sein”, erzählt Gui Bosselaers, Marketingleiter von PLANETROMEO. „Zwei Jungs, die sich schon eine Weile lieben, sich aber kaum sehen können - zwei Romeos, die sich lieben, obwohl sie so weit auseinander wohnen.”

Es kamen über 2.000 Einsendungen aus 138 Ländern. Alle erzählten ihre besondere Geschichte in einem eingereichten Video. Drei Paare in Fernbeziehungen wurden ausgewählt. Sie wurden in Brasilien, Italien und auf den Philippinen mit einer Reise in die Niederlande überrascht, um dort ihren Geliebten wiedersehen zu können. Die Paare kamen während der Pride-Woche an. Jedes Paar erlebte eine Woche voll Liebe und Meinungsfreiheit im wunderschönen Amsterdam.

„Jeder verdient es, die wahre Liebe zu finden, ganz, egal wer du bist oder wen du liebst."

„Wir sind stolz darauf, Millionen Menschen aus aller Welt in Kontakt zu bringen – über Grenzen, Kulturen und Sprachen hinweg”, sagt Gui Bosselaers. „Unsere LIEBE OHNE GRENZEN-Geschichten zeigen, dass Liebe jedes Hindernis überwinden kann. Jeder verdient es, die wahre Liebe zu finden, ganz, egal wer du bist oder wen du liebst.”

MELVIC (38) - Philippinen + VALDIS (39) - Lettland

× Erweitern Melvic und Valdis haben sich vor etwas mehr als zwei Jahren über PLANETROMEO kennengelernt. Wer die richtige Person gefunden hat, formt die Welt, nicht andersrum. Melvic und Valdis beweisen das. Sie haben sich eine Heimat geschaffen, die sie Vivaland nennen. Dort teilen sie online regelmäßig ihre Mahlzeiten, wichtige Ereignisse und ihren Alltag. Wir haben Melvic mit einem besonderen Bericht von Valdis überrascht, während er mit den U.P. Singing Ambassadors durch die Philippinen tourte.

LUIZ (31) - Brasilien + MARCO (28) - Italien

× Erweitern Diese beiden romantischen Romeos lernten sich online kennen, als Marco aus Sardinien 2014 ein Praktikum in Brasilien absolvierte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ungeachtet des großen Abstands, den kulturellen Unterschieden, den verschiedenen Zeitzonen und einem knappen Budget für Reisen, gelang es den beiden, ineinander verliebt zu bleiben. Kürzlich starb Marcos Vater, und Luiz wollte bei seinem Freund in Amsterdam sein, um ihm in dieser schwierigen Situation beistehen zu können.

BENCE (24) - Ungarn + BRENO (24) - Brasilien