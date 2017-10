Kevin Spacey outet sich als schwul

Die Diskussion um sexuelle Übergriffe im Filmbusiness (#metoo) hat eine kleine Sensation zur Folge: Der Star der Erfolgsserie „House of Cards" und zweifache Oscar-Preisträger Kevin Spacey (56) hat sich über Twitter als schwul geoutet.

Foto: Maryland GovPics, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

„Ich weiß, es gibt da draußen Geschichten über mich, die von der Tatsache befeuert wurden, dass ich mein Privatleben so sehr abschirme. Diejenigen, die mir am nächsten stehen wissen, dass ich in meinem Leben Beziehungen mit Männern und Frauen hatte. Ich habe immer wieder Männer geliebt und romantische Begegnungen mit ihnen gehabt und ich entscheide mich daher, jetzt als schwuler Mann zu leben."