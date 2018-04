IDAHOT2018 • Aktivisten feiern Coming-out mit Kino-Preview

Schöne Idee von ENOUGH IS ENOUGH! OPEN YOUR MOUTH! (EiE): Zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie veranstaltet die Initiative eine Themenwoche zum Coming-out. Höhepunkt sind Previews von „Love Simon“ für frisch geoutete und Queerrefugees.

Foto: 20th Century FOX Love Simon

Lust auf den Film und erste Schritte im „neuen Leben"?

Am 14. Mai in Köln und am 15. Mai in Berlin werden mehrere Hundert Plätze an Coming-out-Gruppen und LGBTIQ*-Geflüchtete vergeben. Ihr müsst euch einfach über die Website (hier klicken) oder Facebookseite (hier klicken) von EiE anmelden und schon seid ihr mit etwas Glück bei der Preview des wohl süßesten queeren Film des Jahres dabei. Im Anschluss kann über die eigene Coming-out-Erfahrung diskutiert werden, und das mit prominenter Unterstützung: Patjabbers, einer von Deutschlands bekanntesten Youtubern, und Daniel Schuhmacher, Gewinner der 6. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und erfolgreicher Songwriter, beide schwul, werden auf dem Podium mitdiskutieren.

Marco Schenk, Gründungsmitglied von EiE, erklärt